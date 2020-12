Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit Fahrerflucht in Herne.

Fahrerflucht 40.000 Euro Schaden - Unfallverursacher flüchtet in Herne

Herne. Bei einem Unfall am Samstag hat ein Autofahrer in Herne fünf Autos beschädigt. Er flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach einer Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden am Samstag, 5. Dezember, sucht die Polizei Zeugen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 3.30 Uhr ein noch unbekannter Mann mit einem Pkw auf der Hiberniastraße in Fahrtrichtung Holsterhauser Straße. Aus noch ungeklärtem Grund kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit zwei geparkten Pkw. Auch ein drittes Fahrzeug wird dabei nicht unerheblich beschädigt, so die Polizei.

Im weiteren Verlauf prallt er gegen einen auf der linken Seite geparkten Pkw und schiebt diesen auf ein weiteres Fahrzeug. Das Unfallfahrzeug dreht sich und stößt mit dem Heck gegen ein fünftes Auto, bevor es abschließend zum Stehen kommt. Laut Polizei flüchtet der Unfallverursacher nach einem kurzen Gespräch mit Zeugen vor Ort zu Fuß, ohne sich weiter um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt

Der Sachschaden wird auf fast 40.000 Euro geschätzt. Laut Polizei ist der augenscheinlich deutsche Mann um die 25-Jahre alt und hatte kurze Haare. Eine weitere Beschreibung liegt derzeit nicht vor. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat zur Bürozeit unter der Rufnummer 0234 909-5210 entgegen.

