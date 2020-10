4. Herner Bildungsbericht: Herkunft prägt weiter Schulerfolg

Herne. Der 4. Bildungsbericht beleuchtet die Bildung in Herne von der Kita an. Die Verfasser fürchten: Corona könnte die Chancenungleichheit verstärken.

Durch die Corona-Pandemie könnten benachteiligte Kinder und Jugendliche in Herne weiter abgehängt werden. Das befürchten die Verfasser des vierten Herner Bildungsberichtes. Durch Zeiten fehlender Förderung in Kitas und Schulen könne sich der Entwicklungsunterschied zwischen Kindern und Jugendlichen mit hohem und niedrigem sozioökonomischen Status weiter vergrößern. Welche Folgen die Herkunft immer noch für den Bildungserfolg hat, belegt der umfangreiche vierte Bericht des Herner Bildungsbüros in vielerlei Hinsicht. Hier einige der Erkenntnisse:

Frühe Bildung

Schon die Sprachentwicklung von Kindern bei der Einschulung sei im hohen Maß von ihrer familiären Herkunft abhängig, heißt es etwa. Bei immer mehr Kindern, nämlich 36,1 Prozent, fehle es an Sprachkompetenz, bei Kindern aus Elternhäusern mit niedriger Bildung ist jedes zweite Kind betroffen. Während in der Regel Kinder mindestens zwei Jahre die Kita besuchten, sei das bei zugewanderten Familien seltener der Fall. Die Dauer wirke sich deutlich auf die Sprachkompetenz aus.

Die Zahl der Kita-Plätze steigt in Herne. Foto: Martin Möller / Martin Möller / Funke Foto Services

Erfreulich dagegen: Die Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen ist auf 5020 gestiegen, ebenso die Versorgungsquote für unter Dreijährige: Sie liegt bei 34,6 Prozent. Auch Tagesmütter und -väter gibt es immer mehr, sie betreuen 325 Kinder.

Schulen

Die Anzahl der SchülerInnen ist seit dem Schuljahr 2012/13 – trotz des Zuzugs von Flüchtlingen – weiterhin gesunken (-5,3 Prozent). Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die am offenen Ganztag teilnehmen, ist im selben Zeitraum von 38,7 Prozent auf 46,1 Prozent gestiegen.

4 Prozent der Schüler an den Herner Regelschulen sind „Förderkinder“, doppelt so viele wie im Schuljahr 2012/13. Während von den Kindern mit Förderbedarf inzwischen 45,4 Prozent an einer Regelschule unterrichtet werden, besuchen nur noch 4,6 Prozent eine Förderschule. „Dies entspricht der intendierten Entwicklung“, heißt es. Andererseits hätten inzwischen 8,4 Prozent aller Schüler einen Förderschwerpunkt, zunehmend im Bereich „Emotionale und Soziale Entwicklung“ (+69,8 Prozent).

Daten und Herausforderungen Verantwortlich für den 4. Herner Bildungsbericht ist das Kommunale Bildungsbüro im städtischen Fachbereich Schule und Weiterbildung. Verfasser sind Jasmin Schwanenberg und Christian Kattenbeck. Nach Beschreibung der Rahmenbedingungen liefert der Bildungsbericht Daten zur frühen Bildung, zum Schulwesen und der Weiterbildung und zeigt Herausforderungen für Herne auf. Schulausschuss und Kultur- und Bildungsausschuss haben den Bericht zur Kenntnis genommen und seine Fortschreibung beschlossen. Der erste Bildungsbericht erschien 2008, weitere in den Jahren 2011 und 2014.

Auf ein Gymnasium gewechselt sind im vergangenen Jahr 37,6 Prozent der Viertklässler. Wie viele Kinder einer Grundschulklasse zum Gymnasium gehen, hängt dabei stark von der Schule ab. Mal sind es 62 Prozent, mal nur 17 Prozent.

Auffallend ist die Zahl der „Abschulungen“: In diesem Schuljahr mussten 166 Schüler die Schulform wechseln. 2012/2013 waren es nur 78 Kinder und Jugendliche.

Mit dem Abitur verlassen 33,8 Prozent der Herner Jugendlichen die Schule. Gar keinen Abschluss haben 8,6 Prozent. Foto: Guido Raith / Funke

Etwa ein Drittel der Herner Schulabgänger hat das Abitur in der Tasche (33,8 Prozent). Vor sieben Jahren waren es nur 31,4 Prozent. Auf der anderen Seite haben 8,6 Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss verlassen (+0,3 Prozentpunkte). Ende des Schuljahres 2016/17 kam es zu einem sprunghaften Anstieg der nichtdeutschen Schüler ohne Abschluss auf rund 20 Prozent.

Berufliche Bildung

Herner Ausbildungsplatzsuchende haben es schwer: Auf eine gemeldete Ausbildungsstelle kommen fast zwei Bewerber/innen (in NRW ungefähr eine/r). Nach einem Einbruch der Stellen von 2010 bis 2014 geht die Zahl jetzt wieder nach oben. Es gibt aber seit 2010 2,7 Prozent weniger neu abgeschlossene Ausbildungsverträge.

Das sind die Herausforderungen

Es sei wichtig, „Kinder und Jugendliche aus prekären und sozial schwächeren Familien in den Blick zu nehmen und gezielt zu fördern“, halten die Verfasser des Bildungsberichts fest, „sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Schule“. Sie sehen vor allem diese Herausforderungen in Herne mit seinem hohen Anteil armer Familien:

Die Daten aus den Schuleingangsuntersuchungen hätten erhebliche Defizite in den Bereichen Gesundheit, Bewegung und Motorik gezeigt. Der Zusammenhang zwischen Übergewicht und sozioökonomischem Status lasse Maßnahmen bereits im Kleinkindalter notwendig erscheinen. In Herne wurden bei 13,7 % der untersuchten fünf- bis sechsjährigen Kindern Übergewicht bzw. Adipositas diagnostiziert - mehr als im NRW-Durchschnitt. Kinder aus Familien mit einem geringeren Bildungsstand sind häufiger von Übergewicht und Adipositas betroffen. Dagegen: Je höher der soziale Status, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass Sport getrieben wird.

Anregung durch den Ganztag

Der Ganztag gilt als eine wesentliche Möglichkeit, Heranwachsenden - gerade aus bildungsfernen Elternhäusern - ein anregungsreiches Umfeld zu bieten. Mit der Ganztagsschule ist die Hoffnung verknüpft, dass durch die Betreuung und Angebote ein Beitrag zur Umsetzung von Bildungsgerechtigkeit erreicht wird. Erkenntnisse, was ein „guter“ Ganztag sei, fehlten allerdings.

Zur Digitalisierung stellen die Berichtsverfasser fest: Es bestehe „die Gefahr, dass der Aspekt der sozialen Ungleichheit großen Einfluss auf die digitale Ungleichheit hat und umgekehrt die digitale Ungleichheit soziale Ungleichheiten weiter verschärft“. Es gebe „große Bedarfe und Lücken im Bereich der Informatik“.

Und nicht zuletzt müsse auch in Herne „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ im Sinne der UNO-Nachhaltigkeitsziele die Menschen zu einem „zukunftsfähigen Denken und Handeln befähigen“.