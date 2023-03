39-jähriger gesuchter Bochumer am Herner Bahnhof gefasst

Am Bahnhof in Herne hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Bochumer gefasst.

Herne/Bochum. Bundespolizisten haben in Herne am Bahnhof einen 39-jährigen Mann aus Bochum kontrolliert. Dabei fiel auf, dass er per Haftbefehl gesucht wird.

Bundespolizisten haben am Mittwochnachmittag, 1. März, einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Herner Bahnhof angehalten. Eine Staatsanwaltschaft suchte bereits per Haftbefehl nach ihm. Wie die Bundespolizei mitteilt, kontrollierten Beamte gegen 15.20 Uhr in Herne einen 39-Jährigen. Dieser händigte den Beamten zur Identifikation seine Krankenversichertenkarte aus. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum den Deutschen zur Fahndung ausgeschrieben hatte.

Das Amtsgericht Bochum hatte gegen den Mann im vergangenen Jahr Untersuchungshaft angeordnet, da er in Verdacht steht, im November 2018 Diebstahlshandlungen in 15 Fällen begangen zu haben. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache. Nach seiner Festnahme wurde der Bochumer dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

