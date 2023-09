36. Herner Wandertag: Alle Infos zu Ablauf und Anmeldung

Auch Regen (hier in Foto aus 2018) kann echte Wanderer nicht aufhalten. Am 24. September findet wieder der Herner Wandertag statt.

Herne. Am Sonntag, 24. September, findet der 36. Herner Wandertag statt. Wir haben alle Informationen zum Ablauf der großen Familienveranstaltung.

Es ist eine der Herner Sportveranstaltungen mit der vielleicht längsten Tradition: der Herner Wandertag. Am Sonntag, 24. September, werden wieder die Schuhe und Stiefel geschnürt – zum mittlerweile 36. Mal. Wir haben alle Daten für jene, die mitwandern wollen.

Start und Ziel befinden sich wieder in der Turnhalle im Gysenberg, heißt es in der Ankündigung von Stadtsportbund und dem TV Börnig-Sodingen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung am Aktionstag erfolgt in der Turnhalle. Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung eine Teilnehmerkarte. Auf der Strecke befindet sich, etwa auf der Hälfte der Strecke, die Stempelstelle, an der jeder Teilnehmer seine Teilnehmerkarte abstempeln lassen muss.

Gestartet werden kann in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Das Ziel sollte bis 14 Uhr wieder erreicht sein. Nach dem Erreichen des Ziels wird die Stempelkarte wieder abgegeben. Jeder Teilnehmer erhält dann eine Medaille und eine Urkunde. Nach der Auswertung der Teilnehmerlisten erfolgt die Siegerehrung der teilnehmerstärksten Gruppe mit dem Wanderpokal des SSB Herne.

Die Strecke ist etwa zehn Kilometer lang, kann aber verkürzt werden. Sie führt durch den Herner Grüngürtel und ist für Familien, aber auch für Menschen mit Kinderwagen oder Rollstuhl geeignet.

