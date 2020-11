An der Wiescherstraße in Herne werden 31 Bäume gefällt.

Baumfällungen 31 Eschen werden an der Wiescherstraße in Herne gefällt

Herne. An der Wiescherstraße in Herne werden nun auch die restlichen 31 Eschen gefällt. Grund sei ein Pilz, der die Bäume befallen habe, so die Stadt.

Die restlichen 31 Eschen an der Wiescherstraße werden entfernt. Die Stadt Herne teilt mit, dass die Arbeiten am Freitag und Samstag, 20. und 21. November 2020, durchgeführt werden sollen. Bereits 2019 musste auf Grund des schlechten Zustandes ein großer Teil des Bestandes gefällt werden . Die 31 Eschen seien stark von einem Pilz befallen, der verursache, dass Äste und Kronen austrockneten, was zum Absterben der Bäume führe.

Die Bäume wiesen viel Totholz auf, das stark bruchgefährdet sei. Die Verkehrssicherheit der Bäume könne nicht mehr gewährleistet werden, so dass sie gefällt werden müssten, so die Stadt. Während dieser Arbeiten würden in folgenden Straßen Halteverbotszonen eingerichtet: Düngelstraße, zwischen der Altenhöfener Straße und Wiescherstraße, Franz-Düwell-Straße, Auf dem Metlerort, In dem Breil und Koppenbergs Hof.

Ersatzpflanzungen für entfernte Bäume

Der betroffene Teil der Düngelstraße werde abschnittsweise voll gesperrt und die Verkehrsführung entsprechend geändert. Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr plane für die Düngelstraße zwischen Altenhöfener Straße und Wiescherstraße eine grundlegende Erneuerung, bei welcher der Straßenquerschnitt neu gestaltet werden soll.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen .]

Der Planungsentwurf sehe auch Ersatzpflanzungen für die entfernten Bäume vor. Die Planung und Öffentlichkeitsbeteiligung sowie das Einholen der entsprechenden Beschlüsse sollen im Laufe des Jahres 2021 erfolgen. Der Bau könne danach frühestens im Jahr 2022 erfolgen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.