In Herne findet am Wochenende der 2. Altenhöfener Advent statt.

Feier 2. Altenhöfener Advent in Herne: Was auf dem Programm steht

Hernne. Der 2. Altenhöfener Advent steht in Herne vor der Tür. Geboten werden mehrere Auftritte, auch der Nikolaus schaut vorbei. So ist das Programm.

In Herne steigt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, der 2. Altenhöfener Advent. Ort ist wie bei der Premiere 2019 das Gelände des DRK-Alten-Pflegeheims am Flottmannpark (Am Flottmannpark 6).

Start ist am Samstag um 14 Uhr mit der Begrüßung der Gäste, heißt es in einer Ankündigung. Auf dem Programm stehen an diesem Tag ein Auftritt des Kellerchors (14.10 Uhr), der Besuchs des Nikolaus’ (16 Uhr), Rudelsingen mit Timo Maiwald (18 Uhr) und Harry L. (19 Uhr). Schluss ist um 20 Uhr.

Der Kellerchor aus Herne-Holsterhausen trat auch beim 1. Altenhöfener Advent im Jahr 2019 auf. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Freimaurer-Loge. Weitere Programmpunkte: Streetband der Musikschule Herne (13.30 Uhr), der Besuch des Nikolaus’ (16 Uhr) und Frank Lindner (18 Uhr). An diesem Tag tritt zwischen den Programmpunkten auch ein Alleinunterhalter auf, heißt es weiter.

Für das leibliche Wohl sei gesorgt, im Verkauf seien unter anderem Bratwurst, Pommes, Grünkohl, Waffeln, Zuckerwatte und Popcorn. Organisiert wird der Altenhöfener Advent von der SPD Altenhöfen, der Bürgerinitiative Süd, dem DRK am Flottmannpark und der SG Herne 70.

