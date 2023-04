150 Paare getraut: Herner Pfarrer Bastert nimmt Abschied

Herne. Der Herner Pfarrer Horst Bastert tritt in den Ruhestand. In einem Gottesdienst wird er entpflichtet. Was dem 65-Jährigen am Herzen lag.

Pfarrer Horst Bastert (65) aus der Petrus-Kirchengemeinde Herne geht in den Ruhestand. Am Sonntag, 23. April, entpflichtet ihn Superintendentin Claudia Reifenberger in einem Festgottesdienst von seinem Dienst. Wie der Evangelische Kirchenkreis Herne mitteilt, beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche (Regenkamp 78). Sein letzter offizieller Arbeitstag ist der 31. Mai.

An diesem Tag enden für den gebürtigen Bielefelder – sein Vater war Pfarrer in Brackwede und Oer-Erkenschwick – 35 Jahre Pfarrdienst rund um den Regenkamp, so die Kirche. An sein Theologie-Studium in Münster, Hamburg und Tübingen schlossen sich das Vikariat in Bochum-Hiltrop und der so genannte Hilfsdienst in der Kirchengemeinde Buer-Scholven an. 1988 wurde er in die zweite Pfarrstelle der Dreifaltigkeits-Kirchengemeinde gewählt. In seiner Dienstzeit habe er nach vorsichtiger Schätzung rund 500 Menschen getauft, mehr als 1500 Menschen beerdigt, etwa 150 Paare getraut und rund 700 Jugendliche konfirmiert.

2006 kaufte das Evangelische Kinderheim das alte Pfarrhaus. Pfarrer Horst Bastert (l.) übergab den Schlüssel damals an Irmhild Hartmann, Margret Trapper-Creß und Volker Rhein vom Kinderheim. Foto: Christoph Kniel

Horst Bastert habe aber auch Umstrukturierungen und Zusammenlegungen der Gemeinden im Herner Süden organisiert, denn auch sinkende Mitgliederzahlen und schrumpfende Einnahmen hätten den Dienst begleitet. So sei das Haus an der Oskarstraße heute Teil des Familienzentrums Dreifaltigkeit, das Gemeindehaus am Regenkamp sei an das Evangelische Kinderheim abgetreten worden, und die Gemeinde Dreifaltigkeit 2009 in der Petrus-Kirchengemeinde aufgegangen – gemeinsam mit der Luther- und der Christus-Kirchengemeinde.

Bei allen Umstrukturierungen dürften aber die Inhalte nicht verloren gehen. „Unsere drei Kindergärten mit 250 Kindern in der Petrusgemeinde habe ich immer als Schwerpunkt angesehen, und dass das Projekt einer Kinder-Kathedrale in der Christuskirche verwirklicht werden konnte, finde ich großartig“, so Bastert. Es mache ihn zudem dankbar, dass sich die Petrus-Kirchengemeinde für Flüchtlinge eingesetzt habe – dreimal habe sie Kirchenasyl gewährt. Auch die Ökumene habe ihm am Herzen gelegen: „Wir müssen als Kirchen gemeinsam in der Öffentlichkeit präsent sein, wie zum Beispiel beim Friedensgebet samstags vor der Kreuzkirche.“

In Petrus gebe es noch anderthalb Pfarrstellen für drei Bezirke. Alle Beteiligten seien deshalb froh, dass Kirchenkreis und Landeskirche die Neubesetzung von Basterts Stelle „in vollem Umfang“ freigegeben haben.

