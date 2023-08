15-jähriger Herner wird bei Raub mit Messer bedroht

Herne. Ein 15-jähriger Herner ist am Freitagmorgen von zwei jungen Männern mit einem Messer bedroht und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes, das sich am Freitag, 4. August, gegen 9.20 Uhr in Herne ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war ein 15-jähriger Herner zu Fuß im Heckenweg in Eickel unterwegs, als ihm zwei junge Männer entgegenkamen. Die beiden Tatverdächtigen forderten Zigaretten und das Handy des Herners; einer zog ein Messer und verletzte damit den 15-Jährigen.

Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Hauptstraße. Der Jugendliche wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die beiden jungen Männer werden wie folgt beschrieben: Erster Tatverdächtiger: 15 bis 16 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, schlank, Oberlippenbart, bekleidet mit schwarzer Kappe, schwarzem Pulli und grauer Jogginghose. Der zweite Tatverdächtige: ca. 1,85 Meter groß, bekleidet mit weißer Kappe, grauer Jogginghose und weißen Schuhen.

Das Kriminalkommissariat 35 ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

