13-jähriges Kind in Herne unter Straßenbahn eingeklemmt

Ein Kind (13) wurde in Herne-Wanne unter einer Straßenbahn eingeklemmt und musste anschließend mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik gebracht werden.

Herne. Ein 13-jähriges Kind wurde in Herne mit dem Bein unter einer Straßenbahn eingeklemmt. Die Feuerwehr musste die Bahn anheben, um es zu befreien.

Ein 13 Jahre altes Kind ist am späten Mittwochnachmittag in Herne-Wanne unter einer Straßenbahn eingeklemmt worden. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, erreichten die Leitstelle um 17.25 Uhr gleich mehrere Notrufe von der Hauptstraße. Wie die Feuerwehr vor Ort feststellte, lag das Kind unter der Straßenbahn und war mit einem Bein zwischen der Schiene und dem Radreifen der Straßenbahn eingeklemmt.

Umgehend wurde die Straßenbahn mithilfe von hydraulischen und pneumatischen Rettungsgeräten angehoben und gesichert, so dass das Kind befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in eine Kinderklinik transportiert.

Während des Einsatzes der Feuerwehr war die Hauptstraße in Herne in diesem Bereich voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Herne

Mehrere Zeugen des Unfalls und die Fahrerin der Straßenbahn mussten durch den Rettungsdienst medizinisch betreut werden, so die Feuerwehr. Zwei Patienten wurden mit einem Schock in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Auch zwei Notfallseelsorgerinnen bzw. -seelsorger waren vor Ort im Einsatz, um die Unfallzeugen zu betreuen.

Nach dem Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurde die Straßenbahn wieder eingegleist. Während der Einsatzmaßnahmen war die Hauptstraße zwischen der Kurhausstraße und der Berliner Straße voll gesperrt. Insgesamt waren 47 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst etwa eine Stunde im Einsatz. Weitere Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr sicherten den Grundschutz im Stadtgebiet.

Zur Unfallursache hat die Polizei Bochum die Ermittlungen aufgenommen.

