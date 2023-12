Vermisste 13-Jährige aus Herne ist wieder aufgetaucht

Herne/Bochum Die Polizei suchte dringend nach einem 13-jährigen Mädchen aus Herne. Die Jugendliche verschwand auf dem Schulweg. Sie ist wieder da.

Die Polizei suchte am Mittwochnachmittag, 20. Dezember, dringend nach einer 13-Jährigen aus Herne. Das Mädchen verschwand auf dem Nachhauseweg von seiner Bochumer Schule. Sie wurde zuletzt in Herne gesehen. Das Mädchen wurde laut Polizei „wohlbehalten“ am Abend am Bochumer Hauptbahnhof entdeckt.

