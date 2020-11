Eine Büroklammer und etwas Klebeband haben ihn aus manch einer brenzligen Situation befreit. Der Serienheld „MacGyver“ brauchte nicht viel, um etwas Besonderes zu basteln, zu bauen oder zu reparieren. Bei Lutz Steiner geht es in der Regel nicht allzu brenzlig zu, dafür aber umso kreativer. In seinem Youtube-Kanal „Lets Gyver“ zeigt der 61-Jährige, wie man Nützliches selber baut und misst sich in Challenges mit anderen Youtubern.

„Als wir in das Haus umgezogen sind, gab es immer etwas zum Basteln“, erklärt Steiner, der gelernter Gas-Wasser-Installateur ist und schon seit über 30 Jahren als Hausmeister bei der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau (HGW) arbeitet. Bei YouTube stieß Lutz Steiner auf den Kanal „Lets Bastel“ und holte sich dort einige Anregungen. „Ich habe den Keller in eine Werkstatt umgebaut und dann gedacht, eigentlich kannst du auch mal ein Video machen.“ Über 300 sind es mittlerweile.

2018 hat der Herner sein erstes Video hochgeladen

Handwerker ist auch bei Facebook aktiv Lutz Steiners Kanal findet sich bei Youtube unter Lets Gyver. Er ist aber auch bei Facebook und Instagram aktiv. Auf seiner Homepage www.lets-gyver.com gibt es weitere Infos und die Möglichkeit, von ihm entworfene 3D-Teile zu bestellen.

Das ganze Ringsherum brachte sich Steiner selber bei – wie eine Homepage zu erstellen ist, wie er die Videos dreht und hoch lädt, wie das eigentlich mit dem Youtube-Kanal funktioniert. „Ich habe schon immer versucht, mit der Technik zu gehen und mache alles learning by doing.“ Das Konzept geht auf. Im März 2018 lud er das erste Video hoch: „Es ist sehr schnell gewachsen“, freut sich Lutz Steiner.

Wichtig sei, eine gewisse Regelmäßigkeit einzuhalten. Bislang habe er zwei Videos in der Woche hochgeladen. „Das Ganze ist neben dem Job viel Arbeit, deshalb gehe ich aktuell auf ein Video in der Woche.“

In zweieinhalb Jahren gehe er in Rente und mit dem YouTube-Kanal habe er sich bereits ein spannendes Hobby aufgebaut. „Es macht mir einfach Spaß.“ Seine Werkstatt ist nach und nach gewachsen. Angefangen hat er mit einer großen Werkbank und einer einfachen Tischkreissäge. Mittlerweile hat er sich selber eine Tischfräse mit Absauganlage gebaut. Im Keller stehen zudem eine Bandsäge, Standbohrer, Teller- und Bandschleifer sowie zahlreiche weitere Werkzeuge.

Lutz Steiner entwickelt 3D-Teile für seine Vogelzucht

Seit einiger Zeit befasst sich Lutz Steiner mit dem 3D-Druck: „Das ist total im Kommen, auch wenn manche Abonnenten anfangs nicht so begeistert davon waren.“ Steiner entwickelt eigene Stücke in einem speziellen Programm, die er über seine Homepage vertreibt – extra dazu hat er ein Kleingewerbe angemeldet. Ein Teil, das sehr gut ankommt, ist der von ihm entwickelte Eckspanner.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

„Auch für unsere Vogelzucht habe ich schon 3D-Teile entworfen“, erklärt Lutz Steiner, der mit seiner Frau Petra seit 30 Jahren Nymphen- und Wellensittiche züchtet. So hat er Naschklammern für die Käfige gedruckt sowie eine Halskrause für Wellensittiche. Wichtig ist ihm bei allem, dass die Dinge, die er druckt oder baut, nützlich sind. Das hält er auch bei den Challenges so, in denen er sich immer wieder anderen Bastlern stellt und so auch andere Youtuber kennenlernt: „Bei der letzten galt es mit Holz eine Lampe zu bauen. Ich brauchte ohnehin eine klappbare für den Schreibtisch.“

Videos dauern in der Regel eine Viertelstunde

Ideen hat Lutz Steiner reichlich – für die Tochter eines Bekannten baute er einen Puppenkleiderschrank mit winzigen Kleiderbügeln aus dem 3D-Drucker, für seine Wellensittiche Holzkarussells. „Ich bin im Februar Opa geworden und meine Tochter wünscht sich einen Plüschtierzoo für das Enkelchen“, verrät er. (https://www.youtube.com/watch?v=Coi39wNEeU0) Steiner baut aber nicht nur für Familie und Freunde, sondern auch auf Anfrage: „Manche Abonnenten fragen spezielle Sachen an – das läuft dann immer unter der Rubrik ,Wetten der Gyver macht’s?’“

Wenn das gewünschte Projekt auch spannend für andere Bastler ist, macht Lutz Steiner daraus ein Video. Diese dauern in der Regel eine knappe Viertelstunde. Mit seinen rund 13.000 Abonnenten ist der Hausmeister ganz zufrieden: „Bis man davon leben kann, dauert es ewig“, sagt er und lacht. „Aber für mich ist das alles nur Hobby und Spaß.“

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.