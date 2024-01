Herne 120 km/h zu schnell war ein Autofahrer auf der A42 in Herne. Das hat Konsequenzen: Welche Strafen auf den Raser zukommen.

Die Polizei hat einen Autofahrer erwischt, der auf der A42 in Herne gerast ist. Der Fahrer, so teilt die Polizei mit, war 120 km/h schneller unterwegs als erlaubt.

Geblitzt wurde der Fahrer eines Mercedes nach Polizeiangaben am Sonntag, 21. Januar, gegen 12.30 Uhr auf der A42 in Fahrtrichtung Duisburg. Zum Verhängnis wurde ihm im Bereich der Anschlussstelle Herne-Crange eine mobile Messanlage. Erlaubt sei an dieser Stelle nur eine Geschwindigkeit von nur 60 km/h, so eine Polizeisprecherin zur WAZ. Der Fahrer mit Dortmunder Kennzeichen sei aber mit über 180 Sachen über diesen Autobahn-Abschnitt gebraust.

Den Raser erwartet nun eine Geldstrafe im vierstelligen Bereich sowie Punkte im Fahreignungsregister und ein mehrmonatiges Fahrverbot, so die Polizei abschließend.

