„12 für zwanzig21“: Kalender zeigt Hernes viele Facetten

Eine Stadt und so viele Facetten: Moderne Architektur und bäuerliches Ambiente, ein rostiger Förderturm und chromglänzende Rohre. Das alles ist Herne, so wie es zwölf Hobbyfotografen und -fotografinnen für ihren neuen Kalender „12 für zwanzig21“ eingefangen haben. Seit zehn Jahren gibt es den Kalender, kuratiert von Christian Brehm, der neben seiner Tätigkeit als städtischer Angestellter seit über 20 Jahren als Dozent an der VHS unterrichtet.

Maria Laftsidis war in Wanne-Eickel unterwegs. „Vergangene Träume“ hat sie ihre Impressionen von der Bahnstrecke genannt. Foto: Laftsidis

Dozent hat sechs Frauen und sechs Männer ausgewählt

Sechs Frauen und sechs Männer aus verschiedenen Fotokursen hat Brehm wieder ausgewählt für den neuen Wandkalender. Auch der 54-Jährige ist Fotoamateur. Seit 1988 greift er zur Kamera, und als die Volkshochschule ihm nichts mehr beibringen konnte, wurde er selbst Dozent.

2011 entstand der erste Kalender. Zusammengestellt aus Fotos, die Herne und Wanne-Eickel erkennen lassen sollten. „Wir nehmen keine Bilder, die in jeder Stadt entstanden sein könnten“, sagt Brehm. Er selbst hat ein mit Fisheye-Objektiv aufgenommenes Kirmesbild beigesteuert. Was sie fotografieren möchten, steht den Teilnehmenden frei, nur „Ironisches oder Bloßstellendes“ sei nicht erwünscht.

Restliche Exemplare gehen an Altenheime

500 Exemplare werden gedruckt, jedes kostet zehn Euro. Gewinn will die Fotogruppe dabei nicht machen, im Gegenteil. Was übrig bleibt, wird gespendet, und das sind um die 2000 Euro im Jahr - fast 20.000 Euro insgesamt in den zehn Jahren. „Der Erlös geht wie immer an Herner Kinder“, so Brehm. Dieses Mal darf sich der Circus Schnick-Schnack freuen.

Gewinnen können auch die Käufer des Kalenders etwas: Musikstunden, Gutscheine oder ein Schalketrikot zum Beispiel oder Ruhrtop-Karten für das kommende Jahr, gespendet von Sponsoren. Gehen nicht alle Kalender weg, werden die übrig gebliebenen Exemplare an Altenheime gespendet.

Zu bekommen sind die Fotokalender z.B. im Café Messner (Eickeler Markt und Bahnhofstraße), im Bettenstudio Mau (Heidstraße) oder bei Stoffgeflüster (Behrensstraße). Mehr Infos auf https://vhs-kalender.de.tl/