2021/22 soll ihre Karnevalssession werden: Prinz Frank I und Prinzessin Kersti I sollen am 11.11. ihren Sessionsorden enthüllen und die fünfte Jahreszeit in Herne einläuten.

5. Jahreszeit 11.11. in Herne – hier wird „ungezwungen“ Karneval gefeiert

Herne. Die Herner Karnevalsgesellschaft HeKaGe lädt am Donnerstag zum Sessionsauftakt. Das erwartet „Karneval-Verrückte“ am 11.11. in Herne.

Am Donnerstag ist es wieder soweit: Mit dem 11.11. läutet die Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe) eine neue Karnevalssession unter der Regentschaft von Prinzessin Kersti I und Prinz Frank I ein – und zugleich die fünfte Jahreszeit – wie Jecken ihre Karnevalszeit vom 11.11. bis Aschermittwoch bezeichnen.

Den Sessionsbeginn wollen die Herner Karnevalistinnen und Karnevalisten im HeKaGe-Vereinsheim „Bergschlösschen“ an der Bergstraße 90 feiern. Da der 11.11. in diesem Jahr auf einen Donnerstag falle, habe man sich beim Verein entschlossen, statt um 11.11 Uhr lieber um 18.11 Uhr abends einzuladen.

HeKaGe: Herner Prinzenpaar wird Sessionsorden enthüllen

„Wer karnevalsverrückt ist, kann den 11.11. nutzen“, sagt HeKaGe-Präsident Klaus Mahne. Eine weitere Voraussetzung: 2G – wer mitfeiern will, muss geimpft oder genesen sein. „Unser Prinzenpaar wird dort den Orden der neuen Session enthüllen – der ist an der Mauer vor dem ,Bergschlösslein’ montiert“, sagt Mahne.

Auch 2021 ist eine neue Prinzenproklamation bei der Herner Karnevalsgesellschaft geplant. So sah die Prinzengarde im Herner Kulturzentrum 2018 aus. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

„Ich schätze, 30 bis 50 Leute werden allein von der HeKaGe kommen“, so der Präsident der Herner Karnevalsgesellschaft. Er rechne auch mit vielen närrischen Gästen. „Wir erwarten schon einige: Die Leute wollen endlich wieder Karneval feiern – oder überhaupt mal wieder feiern.“

HeKaGe plant große Feier zur Prinzenproklamation

Eine größere Veranstaltung soll laut Mahne das Ordensfest oder die Prinzenproklamation der Karnevalsgesellschaft am 19. November sein. Neben Musik-Beiträgen von bekannten Karnevalsbands wie den Paveiern könnten dort vielleicht doch die Kindertanzgruppen und HeKaGe-Tanzmariechen wieder auftreten.

Die Auftrittsabsage für die ungeimpften Kinder werde beim Verein derzeit überdacht: Da die Kinder regelmäßig in der Schule sowie vor einem Auftritt getestet würden – und Abstand zum Publikum bestehe – könnten die Kindergarden eventuell doch auf die Bühne. „Die Kinder trainieren jede Woche. Wenn sie über lange Zeit keine Auftritte haben, suchen die sich ein anderes Hobby.“

Bereits beim Sessionsstart am Donnerstag werde die 2G-Regelung kontrolliert – was den Karnevalisten eine gewisse Sicherheit gebe, so der HeKaGe-Präsident. „Ich hoffe, dass wir nun mal wieder ungezwungen feiern können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel