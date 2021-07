100 Minuten Bandfusion auf der Herner Open-Air-Bühne

Herne. Dieses Mal am Sonntag und mit fünf Bands: Das Herner Mikrofestival Bandfusion verspricht ein starkes Bühnenprogramm.

Die Bandfusion steht in den Startlöchern. Am Sonntag, 18. Juli, ist es soweit: Fünf Bands in 100 Minuten, live on Stage. „Endlich wieder Musik unter freiem Himmel und das bei angesagtem guten Sommerwetter“, freut sich das Team des Rockbüros. Los gehts um 18 Uhr an der Straße des Bohrhammers 5.

Fünf Bands ausgewählt

Wieder einmal sei das E-Mail-Postfach aus allen Nähten geplatzt, und die Jury konnte aus mehr als 50 bundesweiten Bewerbungen fünf Bands herausfischen, die am Sonntag die Open-Air-Bühne an den Flottmann-Hallen in Herne rocken. Neben einigen Wiederholungstätern waren in diesem Jahr auch wieder zahlreiche „neue“ Band-Bewerbungen dabei. Gerade dies zeige dem Veranstaltungsteam, „dass die traditionelle Bandfusion nach wie vor von den Bands angenommen wird und zu einem festen Bestandteil der Herner Kulturszene geworden ist“.

Aufgrund der noch anhaltenden Corona-Situation wurde das ursprüngliche Bandfusion-Konzept erneut den Gegebenheiten angepasst und das Line-Up um die Hälfte gekürzt. So können sich dennoch alle Bands dem Publikum präsentieren, und alle Corona-Schutzmaßnahmen würden eingehalten.

Live-Programm mit Lokalkolorit

Im Sonntagabend-Live-Programm sind dieses Mal dabei: The Honeyclub aus Bochum, Damaged Justice aus Herne, The Bunburies aus Herne, Fountain aus Herne und Rondoprinz, ebenfalls aus Herne. „Damit stellt die Bandfusion in diesem Jahr ein starkes und buntes Programm auf die Bühne, bei dem jeder Gast auf seine Kosten kommen wird. Wir freuen uns auf eine fast normale Bandfusion 2021.“

Tickets gibt es für 7 Euro unter www.proticket.de/veranstaltung/16751-bandfusion/ oder an der Abendkasse.

