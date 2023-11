100 Gratis-Tickets: „Glück aus“ im Mondpalast vor dem Start

Herne. Im Mondpalast in Herne öffnet sich der Vorhang für die neue Komödie „Glück aus“. WAZ und Mondpalast verschenken 100 Tickets für die Vorpremiere.

Eiszeit im Ehebett: In der Beziehung von Vera (Silke Volkner) und Karl-Heinz (Martin Zaik) knirscht es gewaltig, weil der Gatte seinen Ruhestand mit Vorliebe auf dem Sofa verbringt. Seine permanente Anwesenheit reizt Vera, die noch berufstätig ist, täglich bis zur Weißglut. Aus diesem Stoff ist die neue Mondpalast-Komödie„Glück aus – Wenn die Liebe hinfällt“. Zur Vorpremiere am Dienstag, 21. November, um 20 Uhr lädt das Volkstheater auf der Wilhelmstraße gemeinsam mit der WAZ 100 Leserinnen und Leser ein.

Der neue Mondpalast-Spaß von Sigi Domke nimmt den Ehealltag des Silber-Paares mit treffsicheren Gags und liebevollem Humor auf die Schippe. Mit Silke Volkner als attraktive, scharfzüngige Vera und Martin Zaik als Karl-Heinz, bequem, wortkarg und stur, stehen zwei Vollblut-Schauspieler aus dem Ruhrgebiet in den Hauptrollen auf der Bühne – eine echte Idealbesetzung, stellt der Mondpalast fest. Mit von der Partie sind auch Axel Schönnenberg, Heiko Büscher, Astrid Breidbach, Melanie Linka und Dominik Brünnig. Sie alle drehen mit am Liebeskarussell zwischen Therapie-Couch und Internet-Flirt. Willkommen im Beziehungsdschungel – werden Vera und Karl-Heinz wieder zueinander finden?

Gratis-Tickets für die Generalprobe am Dienstag, 21. November, um 20 Uhr gibt’s für die 100 Schnellsten unter dem Stichwort „Vorpremiere“ nur am Mondpalast-Kartentelefon unter 02325 588 999 (Samstag 10-14 Uhr, Montag und Dienstag 10-19 Uhr). Die offizielle Premiere von „Glück aus“ findet am Mittwoch, 22. November, um 20 Uhr im Mondpalast statt.

