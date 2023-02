Tanzen 1, 2, Tip in Herne: Discofox lernen von den Weltmeistern

Herne. Von den Besten lernen: Die Weltmeister im Discofox kommen nach Herne. Wo sie Tanzfans den Grundschritt 1, 2, Tip und mehr näher bringen.

Tanzen lernen von den amtierenden Weltmeistern: Nadine Schulze und Marcel Hugler bieten für die Herner Volkshochschule einen Discofox-Kurs an.

An insgesamt vier Samstagen bringen die beiden Weltmeister Anfängern und Wiedereinsteigern ab Samstag, 11. Februar, jeweils von 11 bis 12.30 Uhr den bekannten Gesellschaftstanz mit dem klassischen Grundschritt 1, 2, Tip näher. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, heißt es. Getanzt wird zu aktueller Musik aus den Charts. „Mitzubringen sind neben sauberen Schuhen (Tanzschuhe oder Turnschuhe) und etwas zu trinken vor allem gute Laune“, so die VHS in ihrer Ankündigung.

Der Discofox-Kurs findet statt in der VHS im Kulturzentrum am Willi-Pohlmann-Platz. Die Kursgebühr beträgt 50 Euro. Anmeldungen sind telefonisch möglich unter 02323-16 16 43 oder online auf vhs-herne.de (Kursnummer 8629).

