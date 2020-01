Zwischen Büro und Kindergarten: Ein Alltag mit Behinderung

Rrring, rrring – es ist sechs Uhr. Auf den Straßen in Volmarstein ist es noch einigermaßen ruhig, als Hannah Bücken den Alarm ihres Weckers ausschaltet. Aufstehen, Kind anziehen, Frühstück machen, Kind für den Kindergarten und schließlich sich selbst für die Arbeit fertig machen – der Morgen der 34-Jährigen ist gut durchgeplant. Erst seit wenigen Wochen ist sie aus der Elternzeit zurück und arbeitet nun in Teilzeit als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung der Ev. Stiftung Volmarstein.

Für die 34-Jährige eine noch ungewohnte Situation. „Die ersten Tage nach der Elternzeit waren total komisch. Man muss seinen Tag komplett anders planen. Zudem hat sich auch auf der Arbeit einiges weiterentwickelt, beispielsweise das PC-Programm“, sagt sie. „Aber ich habe tolle Kollegen, so ist man schnell wieder eingearbeitet.“

Rechnungen verbuchen, Zahlenläufe kontrollieren und vieles andere – Hannah arbeitet gemeinsam mit zwei Kollegen in einem großen Büro im Keller des Hermann-Luisen-Hauses. Die Türen und Fenster kann sie automatisch per Fernbedienung öffnen. Auch ihr Tisch ist höhenverstellbar. „Das Büro wurde erst vor wenigen Jahren erneuert. Jetzt ist alles barrierefrei“, sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Hannah Bücken arbeitet als Buchhalterin bei der Stiftung Volmarstein. Erst seit ein paar Wochen ist sie aus dem Mutterschutz zurück. Foto: Ramona Richter

Der Weg zur Arbeit ist auch nicht weit: Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem zweijährigen Sohn wohnt Hannah Bücken auf dem Gelände der Stiftung. „Ich bin in Volmarstein geboren und auch hier zur Schule gegangen“, sagt sie und schaut aus dem Fenster.

Damals konnte die 34-Jährige noch laufen. „Ich habe einen Gendefekt, eine Spastik in den Beinen und eine Ataxie in den Händen. Erst vor eineinhalb Jahren habe ich die Diagnose erhalten.“ Lange Zeit wusste niemand, was die 34-Jährige genau hat. „Die Problemen in den Beinen kamen erst später hinzu.“

Familienleben und Schwangerschaft

Mit 18 Jahren habe sie zunächst nur einen Rollator gebraucht, mit 24 Jahren folgte der Rollstuhl. „Das war sehr hart für mich und meinen Mann. Mal eben so in die Stadt fahren, ging plötzlich nicht mehr“, erinnert sie sich. Sie war gerade einmal 17 Jahre alt, als sie und ihr Mann sich ineinander verliebten. Seitdem sind die beiden ein Paar und seit acht Jahren glücklich verheiratet. Heute ist der Rollstuhl für die Powerfrau aus Volmarstein kein Problem mehr. „Ich habe eine Elternassistenz, damit jemand da ist, wenn ich Hilfe benötige – sei es im Haushalt oder auf dem Spielplatz. Ich selbst kann mit meinem Sohn ja nicht rutschen oder schaukeln.“

Info Unwissenheit spielt eine große Rolle Nur noch wenige Wochen – dann müssen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder viele Firmen und Unternehmen sogenannte Ausgleichsabgaben leisten oder aber ihre schwerbehinderten Mitarbeiter bei der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 2019 melden. Am 31. März ist es soweit. Doch warum zahlen Firmen lieber Abgaben, die schnell im fünfstelligen Bereich liegen? Arbeitgeber sind gesetzlich dazu verpflichtet, bei mehr als 20 Mitarbeitern mindestens einen Menschen mit Behinderung einzustellen. Ist dies nicht der Fall, müssen sie mindestens 120 Euro monatlich Abgabe zahlen. Das sind 1500 Euro im Jahr. Bei größeren Firmen mit mehreren Mitarbeitern fällt die Abgabe wesentlich höher aus. „Im Arbeitsamtsbezirk Hagen werden beispielsweise pro Jahr rund zwölf Millionen Euro als Abgabe gezahlt. Das ist viel Geld, dass die Firmen anders einsetzen könnten. Aber manchmal ist es einfacher und schneller, die Abgabe zu zahlen. Oft ist auch viel Unsicherheit dabei. Mittlerweile gibt es viele Förderprogramme für Firmen“, sagt Christian Münch, Inklusionsberater der SIHK zu Hagen für die Regionen Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Märkischer Kreis. Seit 2013 berät er unterschiedliche Firmen in Sachen Inklusion, Finanzierungsmöglichkeiten und stellt erste Kontakte zwischen den Unternehmen, Institutionen und auch Werkstätten her. „Wir sehen uns als Erstberater und Lotsen. In der Regel kontaktieren uns die Firmen, wenn sie eine Idee oder aber ein Problem haben.“ Im Schnitt habe er 100 Anfragen pro Jahr. Die Leistungsträger In einem persönlichen Gespräch werden Ideen besprochen, Finanzierungsmöglichkeiten vorgestellt und Unternehmen für das Thema „Inklusion am Arbeitsplatz“ sensibilisiert. „Das Problem ist, dass viele Menschen immer gleich an den klassischen Rollstuhlfahrer denken. Aber es gibt auch Behinderungen, die wir nicht sehen.“ Und das müsse man den Unternehmen näherbringen. „Viele wissen gar nicht, dass sie bereits einen Mitarbeiter mit einem Handicap beschäftigen. Wir können davon ausgehen, dass 96 Prozent der Menschen die Behinderung im Laufe ihres Lebens erlangen“, sagt Münch. In der Regel geschehe dies im Alter zwischen 45 und 60 Jahren. „Und das sind die Leistungsträger in fast jedem Bereich“, so der Inklusionsberater.

Der 34-Jährigen bleiben nach der Arbeit nur wenig Zeit, bevor sie ihren Sohn vom Kindergarten abholt. „Und dann möchte das Kind beschäftigt werden“, sagt sie. „Aber wir sind ja zum Glück zu zweit – mein Mann und ich. Und ansonsten gibt es noch Oma und Opa, die mithelfen – und eben die Assistenz.“ Einkaufen gehen, Wäsche waschen, Essen kochen und das Kind ins Bett bringen – ein ganz gewöhnlicher Tagesablauf für die 34-Jährige. „Aber ich merke, dass es für mich noch ungewohnt ist. Abends falle ich immer todmüde ins Bett.“

Die Blicke der anderen

Trotzdem aber freut sie sich, wenn am nächsten Tag ihre Kollegen ihr wieder gut gelaunt begegnen. Auch, wenn die 34-Jährige zu Beginn ihrer Ausbildung einen anderen Traum hatte. „Ich wollte immer etwas machen, bei dem ich mehr Kontakt mit Menschen habe“, sagt sie, während sie auf ihren Monitor schaut. Mit einer speziellen Maus klickt sie auf das Dokument. Plus, Minus, rechts, links und verschiedene Pfeile sind darauf groß und gut sichtbar markiert. „Wenn es schnell gehen muss, oder ich zu ungeduldig bin, nehme ich aber die andere Maus“, sagt sie und ist froh über ihren barrierefreien Arbeitsplatz. „Es wäre schön, wenn mehr Firmen offen für Menschen mit Behinderung wären. Denn: Behinderte haben auch etwas im Kopf. Ich habe ja eine Ausbildung. Ich kann halt nur nicht laufen.“

Und noch etwas möchte Hannah Bücken los werden: „Man muss auch heute als Mutter im Rollstuhl immer noch für alles kämpfen. An sich sind mir die Blicke der anderen egal, aber es gibt auch Momente, da machen sie mich traurig.“ So beispielsweise als sie noch schwanger war. „Ich war gemeinsam mit einer Freundin in Hagen shoppen. Wir gingen in die Kinderabteilung eines Geschäftes, um nach ein paar Babysachen zu schauen. Da habe ich eine Verkäuferin angesprochen, die mich daraufhin völlig erstaunt ansah und fragte: Für Sie? Ja warum denn nicht? Der Blick hat mich schon getroffen.“