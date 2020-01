Herdecke Wetter Bekannter Pfarrer als Namensgeber

Der Namensgeber der Einrichtung, Johannes Zauleck (1877-1942), wurde 1920 in der reformierten Gemeinde in der Freiheit in Wetter als Pfarrer gewählt.

In der Harkortstadt rief Zauleck das Maitreffen für die ev. Jugend und die „Wandervögel“ auf dem Harkortberg ins Leben.

Auf vielfältige Weise war Zauleck seelsorgerlich und diakonisch tätig. So errichtete er z.B. in der Zeit der hohen Arbeitslosigkeit in Wetter eine „Wärmestube“, in der sich jene, die nicht genug Geld für Kohlen hatten, aufwärmen und ihre Zeit mit Spielen und Gesprächen verbringen konnten.

Unter dem Namen „Volkshochschule“ baute Zauleck eine eigene kirchliche Bildungsarbeit auf.

Seine moderne Jugendarbeit, seine Schriften und Liederbücher sowie die Gründung einer „Volkshochschule“ machten den westfälischen Pfarrer weit über Wetter hinaus bekannt.

Zauleck nahm eine neutrale Haltung gegenüber dem nationalsozialistischen Staat ein, geriet aber in Konflikt mit der herrschenden Macht, unter anderem auf Grund seines Bemühens „Brücken zu schlagen“ zur sozialistischen Jugend.

Die nach ihm benannte Senioreneinrichtung an der Wilhelmstraße in Wetter feierte am 16. Juni 1967 Richtfest.