Wünsche und Ideen erbeten

Zum Eigentümer-Quartett der Gastronomie am Harkortsee gehören die beiden Wetteraner Daniel Buhr und Christian Günther sowie die Architektin Jutta Gentgen und der Ingenieur Klaus Meyer aus Her­decke.

Die Familie Bott betreibt in Wetter auch ein Taxi-Unternehmen. Für seine zukünftige Aufgabe im „Friedrichs am See“ nimmt der neue Pächter übrigens gern noch Ideen zum Konzept sowie Wünsche für die Speisekarte entgegen – schriftlich per E-Mail an die Adresse restaurantamsee@web.de