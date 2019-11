Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo die Weihnachtskarten verkauft werden

Und hier sind die Karten zu haben: Buchhandlung Herdecke, Café Erste Sahne, Korkenzieher, Hagenkötter und Café Wenning.

Zusätzlich werden die Leos an den kommenden Samstagen vormittags entweder am Rewe Symalla in Kirchende oder im Mühlencenter in Herdecke stehen und die Karten verkaufen.

Die Weihnachtskarten können aber auch über die Website www.leoclub-herdecke.de bestellt werden.