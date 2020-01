„Wir müssen uns alle selbst hinterfragen“

Schon in frühester Kindheit saß David Bötzel am Fenster seines Elternhauses in Esborn und beobachtete jede Schneeflocke, jeden Regentropfen und jedes Gewitter, das vorbei zog. „Er hat sich schon immer für das Wetter interessiert, das war schon ganz früh zu erkennen“, sagt Vater Markus Bötzel. Heute ist der 26-Jährige Wetterberater beim Deutschen Wetterdienst in Essen. Im Interview erklärt der studierte Geologe, woher die Leidenschaft zur Meteorologie kommt und wie sich aus seiner Sicht das Klima entwickelt.





Herr Bötzel, wann haben Sie Ihr Abitur gemacht?

David Bötzel: Die Schule habe ich 2013 am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter abgeschlossen. Warum die Nachfrage?

Wenn man sich zurück erinnert, waren vor sieben Jahren ganz andere Themen aktuell. Es wurde über Fluchtursachen und Asylpolitik gesprochen. Wie kamen Sie trotzdem darauf, ein Geologie-Studium anzutreten?

Mein Interesse für das Klima und die Wetterlage reichen schon viel weiter zurück. Schon als Kind habe ich mich immer für das Wetter interessiert und war fasziniert davon, wie sich Wetterlagen von einem Moment auf den anderen ändern können. Als Jugendlicher hatte ich dann schon eine eigene kleine Wetterstation auf dem Dach. Meine Eltern haben mich schon früh in meinem Interesse unterstützt. Dort konnte ich dann zum Beispiel Windrichtung, Windstärke und die Außentemperatur absehen. Dass ich mein Geografie-Studium angefangen habe, hatte also nichts mit den damalig aktuellen politischen Diskussionen zu tun, sondern rührte aus meinem generellen Interesse für das Thema.





Heute arbeiten Sie beim Deutschen Wetterdienst in Essen. Wie sieht dort Ihr Arbeitsalltag aus?

Wir befassen uns natürlich vor allem mit den Vorhersagen. Dazu informieren wir Zeitungen andere Medien-Plattformen. Darüber hinaus geben wir aktuelle Wettermitteilungen für die Flughäfen in einem gewissen Einzugsgebiet heraus. Dazu gehören zum Beispiel die Flughäfen in Düsseldorf, Münster und viele weitere kleinere Flughäfen in NRW und darüber hinaus. Wenn wir beim Deutschen Wetterdienst die Landeerlaubnis aufgrund von Stürmen oder Unwettern verweigern, können wir den Flughafenbetrieb zur Sicherheit der Fluggäste zum Beispiel stoppen. Auch für die Wasserverbände von verschiedenen Bundesländern geben wir Niederschlagsprognosen heraus. Und dann betreiben wir noch eine eigene Handy-App, über die wir die Nutzer über die aktuelle Wetterlage informieren und Vorhersagen liefern.

In den vergangenen Jahren verschob sich die öffentliche Diskussion von Asyl- auf Umweltthemen. Man merk: Das Klima verändert sich. Wie verfolgen Sie die aktuelle Debatte?

Natürlich mit großem Interesse. Es ist augenscheinlich, dass Umweltfragen einen Einfluss auf das Klima haben. Was den Konsum anbetrifft, müssen wir uns alle ein Stück weit hinterfragen, das ist klar. Ich bin mir zwar bewusst darüber, dass es ein schwieriges Thema ist, aber aus meiner beruflichen Perspektive heraus kann ich jedem nur empfehlen, sich im Konsum ein Stück weit einzuschränken.





Wir erleben in den letzten Jahren gefühlt immer mildere Winter. Wie lässt sich das erklären?

Meine Arbeit beschränkt sich im wesentlichen auf die Vorhersage, aber es lässt sich auf jeden Fall ein Trend erkennen. Gefühlt gibt es auf jeden Fall die Tendenz, dass wir immer mildere Winter erleben und wir in den Sommern weniger Niederschläge haben. Die Klimaerwärmung ist einfach nicht abzustreiten. Im Umkehrschluss muss das aber nicht bedeuten, dass es mal wieder einen Winter gibt, in dem richtig viel Schnee fällt. In den 90er Jahren gab es auch schon ein paar Winter, in denen nicht viel Schnee gab. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir über mehrere Wochen richtig kalte Temperaturen haben, nimmt allerdings mit der Klimaerwärmung deutlich ab.





Oft hört man auch die These, dass das Wetter immer extremer würde. Können sie zustimmen?

Auch da lässt sich eine Tendenz erkennen. Wenn man an die letzten Beiden Sommer zurück denkt, hatten wir deutlich längere Trockenphasen. Da hat es tagelang fast überhaupt nicht geregnet. Wenn es allerdings geregnet hat, hat sich auch die Niederschlagsmenge im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht. Im Endeffekt betrachtet das Klima aber einen längeren Zeitraum. Die aktuelle Wetterlage ist immer etwas kurzfristiges, daher kann es auch dazu kommen, dass wir wieder Sommer erleben, in denen es längere Regenphasen gibt. Das kommt immer auf die aktuelle Konstellation von Hoch- und Tiefdruckgebieten an.





Was wäre aus Ihrer Sicht wünschenswert, um die Klimaentwicklung hin zu extremeren Wetterlagen zu stoppen?

Das ist wirklich schwierig, aber im Endeffekt muss sich jeder selbst hinterfragen, ob eine Reise mit dem Flugzeug oder die Nutzung des Autos für kürzere Wege wirklich nötig ist. Da trägt jeder ein Stück weit Verantwortung.