Wetter. Ob das Café Bonheur in der Villa Bönnhoff noch einmal seine Türen öffnet wird, ist ungewiss. Die Stadt will Kontakt zum Eigentümer aufnehmen.

Was ist eigentlich aus dem Café Bonheur geworden? Immer wieder fragen Wetteraner nach dem schnuckeligen Kultur-Café, das die Wetteranerin Catrin Lang in der Villa Bönnhöff an der Kaiserstraße am Neujahrstag 2008 eröffnete. Und von dessen treuen Fans und Besuchern sie sich vor eineinhalb Jahren für eine ungewiss lange Auszeit verabschiedete, um innezuhalten, Kraft zu schöpfen und neue Pläne zu schmieden. So jedenfalls steht es auf der Facebook-Seite zu lesen. Hans-Martin Lang, Eigentümer der denkmalgeschützten Villa und Onkel der Café-Betreiberin, kann aktuell noch nichts Konkretes zu einer möglichen Wiedereröffnung sagen. Nur so viel: Eine Entscheidung seiner Nichte stehe noch aus.

Öffentliche Teilnutzung

Zur Erinnerung: Nach mehrmaliger Ausschreibung verkaufte die Stadt Wetter die Fabrikantenvilla im Jahr 2007 an den Spediteur Hans-Martin Lang. Der Wetteraner überbot damals das Gebot von 65.000 Euro – für diese Summe sollten Gebäude und Teilgrundstück zunächst verkauft werden. Bis der Schleuderpreis öffentlich wurde und die Politik die Verwaltung zu einer nochmaligen Ausschreibung aufforderte. Eine Sanierungsbürgschaft sollte sicher stellen, dass der Käufer noch genug Geld für die Wiederherstellung der stark sanierungsbedürftigen Villa hatte. Vorgabe war außerdem eine öffentliche Teilnutzung der Villa. Das war die Chance für Hans-Martin Lang, der schließlich mit seinem ambitionierten Konzept für die Nutzung des historischen Gebäudes die Politiker überzeugte und den Zuschlag bekam.

Herdecke Wetter Drei Jahrzehnte als Jugendzentrum genutzt Die ehemalige Unternehmervilla des Gießereibesitzers Carl Bönnhoff wurde im Jahr 1902 fertiggestellt; seitdem hat sie einiges erlebt. Nach dem Zweiten Weltkrieg von der britischen Armee genutzt, ging sie später in den Besitz der Stadt Wetter über. Auch die Nutzung als Jugendzentrum in den Jahren 1976 bis 2007 hinterließ Spuren. Sein ursprüngliches Aussehen erlangte das Gebäude nach Erwerb und aufwendigen Sanierungsarbeiten durch den heutigen Eigentümer Hans-Martin Lang wieder.

Gemeinsam mit seiner Nichte Catrin Lang hatte er das Konzept unter der Überschrift „Kultur – Kunst – Handwerk – Café“ erarbeitet, das unter anderem Folgendes vorsah: im Erdgeschoss eine Dauerausstellung mit Fotos und Schautafeln zur Geschichte des Gebäudes, ein Kulturcafé mit möglichen Wechselausstellungen sowie Lesungen und Konzerten, ein kleines Kunstlädchen sowie Ateliers in den Werkstätten im Keller. Auch eine terrassenförmige Außenbewirtschaftung mit Skulpturengarten am Hang oberhalb der Kaiserstraße sah das Konzept vor.

Überwältigendes Echo

Fulminant startete schließlich das Café Bonheur im Jahr 2009 und bescherte seinen Gästen im detailverliebten Ambiente der aufwendig sanierten Villa „ein kleines Stück vom Glück“. Das Echo war so positiv, dass auch überregional erscheinende Magazine aufmerksam wurden – und der gastronomische Geheimtipp nicht mehr länger einer war. Die junge Betreiberin Catrin Lang, die sich in der Villa selbstständig machen wollte, sah die Entwicklung kritisch: Großen Besuchermassen zugunsten einer klingelnden Kasse wollte sie die Gemütlichkeit des Cafés nicht opfern. Sie zog die Reißleine, ließ die Türen an den Wochenenden geschlossen, änderte mehrmals die Öffnungszeiten – und verärgerte so nach und nach viele (Stamm)Kunden. Vor anderthalb Jahren schließlich gab sie ihre Auszeit bekannt – seitdem fehlt das „kleine Stück vom Glück“ in der Gastro-Landschaft der Harkort-stadt. Und auch darüber hinaus; denn nicht nur Wetteraner genossen in dem außergewöhnlichen Ambiente gern Kaffee und hausgemachten Kuchen, ein Frühstück oder auch einfach nur ein Gläschen Wein.

Nutzungskonzept gab Ausschlag

Für die Allgemeinheit zugänglich ist die Villa seitdem auch nicht mehr – obwohl genau das Vorgabe bei der Veräußerung war. Auf Nachfrage bei der Stadtverwaltung, ob der politische Wille vertraglich fixiert wurde, gab es folgende Stellungnahme: „Wir äußern uns grundsätzlich nicht zu Details aus privatrechtlichen Verträgen. Wir bedauern, dass das Nutzungskonzept, das seinerzeit den Rat zum Beschluss bewegt hat, die Villa an den jetzigen Eigentümer zu verkaufen, nicht in dieser Form dauerhaft umgesetzt wurde.“ Weiter heißt es: „Wir würden uns freuen, wenn die Villa Bönnhoff der Öffentlichkeit und damit unseren Bürgerinnen und Bürgern wieder mehr zur Verfügung stehen könnte – sei es durch ein Café, eine Begegnungsstätte oder anderweitige künstlerisch-kreative Nutzungen. Wir werden versuchen – vor dem Hintergrund des damaligen politischen Willens – mit dem Eigentümer über seine Planungen in den Dialog zu treten.“

Und was sagt der Eigentümer? „Es wäre schon schön, wenn es weiter ginge. Aber es ist auch nicht einfach, ein Café zu betreiben. Mit Kaffee kann man nichts verdienen.“ Auf die öffentliche Widmung des Gebäudes angesprochen, meinte er: „In dem Vertrag steht davon nichts. Es ist ein Privathaus.“