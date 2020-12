Ein Feuerwerk wie hier über der Freiheit von Wetter wird es beim Jahreswechsel 2020/2021 nicht geben. Was an Silvester verboten und erlaubt ist, erläutert Polizeichef Dietmar Trust.

Silvester-Regeln Wetters Polizeichef: Was Silvester geht und was nicht

Wetter Dietmar Trust, Leiter der Polizeiwache für Wetter und Herdecke, erläutert, was in der Silvesternacht erlaubt ist und was nicht.

Wetter/Herdecke. Auf die bevorstehende Silvesternacht der anderen Art bereitet sich auch die heimische Polizei vor. Grundsätzlich gelte, darauf weist Dietmar Trust als Leiter der Polizeiwache Wetter/Herdecke hin, ein Ansammlungsverbot. "Mehr als vier bis fünf Personen dürfen nicht im öffentlichen Raum zusammenkommen. Hinzu kommt ein Verkaufsverbot von Feuerwerksartikeln, und die Kommunen können selbst entscheiden, ob sie Böllerverbotszonen einrichten. Stand jetzt werden Herdecke und Wetter keine solcher Verbotszonen einrichten", so Trust kurz vor Weihnachten. Das Zünden einer Rakete aus dem letzten Jahr auf privatem Grund sei nicht verboten; es gebe kein generelles Böllerverbot.

Anstoßen im Freien tabu

Aber der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist seit dem 16. Dezember und zunächst noch bis zum 10. Januar verboten. "Dabei ging es zunächst darum, sogenannte Glühweinwanderungen zu unterbinden, aber auch das Anstoßen zum Jahreswechsel im Freien ist damit tabu", so der Wachleiter. Schließlich sei es das Ziel, Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden und die "Krankenhäuser nicht mit Schnapsleichen zu fluten". Trust weiter: "Wir haben unsere Stärke für die Jahreswende angepasst und können nur an die Vernunft der Leute appellieren. Wenn wir Verstöße feststellen, werden wir diese konsequent ahnden."

Feiern können teuer werden

Häusliche Feiern werde die Polizei nicht speziell kontrollieren. "Aber wenn wir bei bestimmten Anlässen wie Ruhestörungen etwas feststellen, lösen wir die Feiern auf und fertigen Anzeigen", macht der Wachleiter klar. Was Bürger im Vorfeld wissen sollten: Der Veranstalter einer Feier zahlt 1000 Euro, jeder Teilnehmer einer solchen 250 Euro. "Das tut schon weh", ist sich Dietmar Trust sicher. Und betont: "Glücklicherweise verhalten sich die meisten Bürger rücksichtsvoll. Wir können im Vorfeld auch nur immer wieder an die Vernunft appellieren, aber Vernunft ist ja manchmal eine Frage der Intelligenz."

Keine Verbotszonen

In Herdecke gibt es eine deutliche Empfehlung des Rates: Danach sind die Herdecker aufgerufen, „auf Pyrotechnik zum Silvesterfest zu verzichten“. Verbote auf öffentlichen Plätzen sieht die Verwaltung nicht; sie würden das Problem lediglich verlagern. Auch für Wetter gibt es keine ausgewiesenen Böllerverbotszonen.