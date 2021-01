Wetters Feuerwehr am Neujahrstag mehrmals im Einsatz

Wetter. Drei Mal mussten die ehrenamtlichen Helfer an Neujahr ausrücken; unter anderem wegen einer gelben Kiste mit unbekanntem Inhalt.

Wetter. Die Silvesternacht verlief ruhig für die Freiwillige Feuerwehr Wetter; an Neujahr um 15.33 Uhr war es mit der Ruhe dann vorbei. Die Löscheinheit Esborn und der Einsatzführungsdienst wurden zu einer Ölspur auf der Osterfeldstraße in Wengern alarmiert. Dort liefen aus einem abgestellten Pkw Betriebsmittel aus. Um eine weitere Verschmutzung der Fahrbahn und der Kanalisation auszuschließen, platzierten die Eimnsatzkräfte eine Schuttmulde unter dem Fahrzeug platziert. Den bis dahin ausgelaufenen Kraftstoff streuten Mitarbeiter des Stadtbetriebs ab und nahmen das kontaminierte Bindemittel anschließend auf. Da die Polizei den Halter des Fahrzeuges an seiner Wohnanschrift nicht erreichen konnte, beauftragte sie ein Abschleppfahrzeug. Weitere Maßnahmen waren für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nicht notwendig; sie konnten diesen Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

Rauch in der Residenz

Um kurz vor acht wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und die Drehleiter dann zu einem Brandmeldealarm in der Seniorenresidenz in der Friedrichstraße alarmiert (wir berichteten). In einem Patientenzimmer hatte sich Rauch entwickelt. Fünf Personen, ein Bewohner aus dem Zimmer und vier Pflegekräfte hatten Rauchgase eingeatmet. Die vor Ort durch den Notarzt durchgeführte Untersuchung ergab, dass keine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Eine Ursache für den Rauch konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht finden.Sie untersuchten die komplette Elektrik in dem Zimmer (Lampen, Steckdosen, Pflegebett) mit der Wärmebildkamera ohne Ergebnis. Die weitere Nutzung des Zimmers wurde zunächst untersagt; die komplette Elektrik sollte durch einen Experten überprüft werden. Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die Polizei nicht mehr erforderlich, sodass der Einsatz nach guten zwei Stunden beendet werden konnte. Für die Dauer des Einsatzes war die Friedrichstraße in dem Bereich komplett gesperrt.

Gelbe Kiste abgestellt

Während dieses Einsatzes rückte das Löschgruppenfahrzeug der Löscheinheit Grundschöttel um 20.39 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in der Wasserstraße aus. An den dortigen Papiercontainern hatte jemand eine gelbe Kiste mit zunächst unbekanntem Inhalt abgestellt. Die Feuerwehrleute schauten sich das genauer an und stellten fest, dass es sich bei der Flüssigkeit um Altöl handelte. In Absprache mit der ebenfalls anwesenden Polizei nahm der Rufbereitschaftsdienst des Stadtbetriebs die Kiste an und kümmerte sich um die ordnungsgemäßen Entsorgung. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.