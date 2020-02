Wetteranerin Renate Görsch entdeckt Bildmotive auf Reisen

Original-Aquarelle zieren seit kurzem die frisch gestrichenen Flure und den Gemeinschaftsraum im „Haus Schönwetter“ an der Königstraße. Bewohnerin Renate Görsch, die sich schon seit Jahrzehnten der Malerei widmet, hat dem Seniorenwohnsitz die Bilder als Schenkung überlassen.

VHS-Kurs am Anfang

Urige Häuser aus dem kleinen Weindorf Gleisweiler in der Pfalz, die Grabeskirche in Jerusalem, ein Kanal in der Lagunenstadt Venedig und eine typische Landschaft in der italienischen Toskana – solche und andere Motive hat Renate Görsch von ihren zahlreichen Reisen mitgebracht, die sie unter anderem auch nach China, Israel Norwegen, Ägypten und Russland führten. 1941 in Ennepetal geboren und aufgewachsen, lebt Renate Görsch seit nunmehr 56 Jahren in Wetter.

Herdecke Wetter Vor acht Jahren ein neues Zuhause im „Haus Schönwetter“… Renate Görsch hat sich jahrzehntelang in der Frauenhilfe in Wetter engagiert. Sie hat drei Kinder, sechs Enkel und zwei Urenkel. Ins „Haus Schönwetter“ zog sie vor acht Jahren. Der Seniorenwohnsitz mit 29 Wohneinheiten bietet barrierefreie und teilweise behindertengerechte Wohnungen. Neben einem Mehrzweckraum gibt es im Erdgeschoss auch einen Gemeinschaftsraum mit Küche für Gemeinschaftsveranstaltungen oder private Feiern. Betreuer des Seniorenwohnsitzes an der Königstraße ist das Deutsche Roten Kreuz Wetter, das im Haus ebenfalls über ein Büro verfügt.

Zwar habe sie schon als Mädchen gern gemalt; die intensive Beschäftigung mit der Malerei begann für die 78-Jährige aber erst im Alter von 48 Jahren. „Damals habe ich zunächst einen Kurs bei der Volkshochschule in Wetter besucht“, erinnert sich die Wahl-Wetteranerin. Auch in Herdecke bildete sie sich weiter. Aus einem der damaligen Kurse ist ein Kreis von Malerfreundinnen geblieben, mit denen sich Renate Görsch noch heute regelmäßig zum gemeinsamen Malen trifft.

Stillleben und Blumen

Das Steckenpferd der 78-Jährigen ist die Aquarellmalerei. „Aquarell ist das schwerste; denn das kann man – anders als bei Acrylfarben – schlecht wieder verändern. Ich male meist gegenständlich. Viele Motive habe ich von meinen Reisen mitgebracht. Manchmal male ich Blumen wie Kallas, Disteln, Klatschmohn oder andere Stillleben. Auch Abstraktes, wenn mir gerade nichts anderes einfällt“, sagt Renate Görsch und zeigt auf ein Bild, das zwei einander zugewandte Menschen zeigt – leicht koloriert und nur in abstrakten geometrischen Formen aufs Papier gebracht.

Im Stadtsaal oder auch zur Eröffnung der Stadtbücherei im historischen Bahnhofsgebäude hat Renate Görsch ihre Arbeiten auch schön öffentlich ausgestellt. Vor acht Jahren zog sie von der Wilhelmstraße in eine seniorengerechte Wohnung im „Haus Schönwetter“ um. Die Eigentümerversammlung der 29 Wohnungen beschloss unlängst, den Treppenhäusern, Fluren und auch dem Gemeinschaftsraum einen frischen Anstrich zu verpassen. „In diesem Zuge sollten dann auch einheitliche Bilder an die Wände. Da habe ich angeboten, aus meinem reichhaltigen Fundus von fast 40 Jahren einige Bilder auszusuchen“, berichtet die Wetteranerin. Das Angebot wurde gern angenommen; 45 Arbeiten stellte Renate Görsch daraufhin zur Verfügung, die allesamt mit Passepartouts und neuen Rahmen versehen wurden und nun – überwiegend nach Themen angeordnet – die Wände des Hauses zieren.