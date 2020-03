Selten hat ein Thema das gesellschaftliche Leben in den Städten so geprägt wie jetzt am Freitag. Das Coronavirus sorgt dafür, dass so gut wie alle Veranstaltungen auch in Wetter und Herdecke ausfallen. Trotz der getroffenen Maßnahmen zeichnet sich ab, dass noch manche Fragen offen sind.

Klar ist: Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis breitet sich das Virus weiter aus, Freitagmittag gab es die erste bestätigte Corona-Infektionen für die Harkortstadt. Demnach zählt ein 36-Jähriger Wetteraner (weitere Angaben konnte die EN-Pressestelle aufgrund der Vielzahl von Entwicklungen nicht mitteilen) zu den 13 Personen, für die der Kreis ebenso häusliche Quarantäne angeordnet hat wie für die mittlerweile 71 begründeten Verdachtsfälle. Einen positiven Corona-Test gab es ebenfalls bei fünf Sprockhövelern, vier Hattingern, zwei Wittenern und einem Ennepetaler. Die begründeten Verdachtsfälle verteilen sich auf Ennepetal (8), Gevelsberg (9), Hattingen (17), Herdecke (6), Schwelm (4), Sprockhövel (6), Wetter (5) und Witten (13).

Häusliche Quarantäne gilt auch für 163 weitere Personen im Kreis. Diese hatten laut EN-Gesundheitsamt Kontakt mit Menschen, die als begründeter Verdachtsfall gelten.

Ämter möglichst nicht besuchen

„Der Blick darauf, wie sich die Zahlen in dieser Woche entwickelt haben, verdeutlicht, wie dynamisch die Coronalage auch im Ennepe-Ruhr-Kreis inzwischen ist. Kreis- und Stadtverwaltungen sind täglich gefordert, den Stand der Dinge neu zu bewerten und Entscheidungen zu treffen. Ziel aller Aktivitäten ist es, die Infektionswelle zu verlangsamen“, macht Astrid Hinterthür, Leiterin des EN-Krisenstabes deutlich.

Herdecke Wetter Hilfe aus der Kreisverwaltung Bürger aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, die Fragen rund um das Coronavirus haben oder die befürchten, sich mit dem Virus infiziert zu haben, können sich an das vom Kreis dafür eingerichtete Bürgertelefon wenden. Es ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02333/4031449 erreichbar. Häufig gestellte Fragen und die Antworten darauf gibt es im Internet unter www.en-kreis.de.

Das Gremium entschied etwa, dass ab Montag Besuche in allen Dienststellen der Kreisverwaltung nur noch mit Termin erfolgen. Wer unangemeldet kommt, erhalte keinen Zugang. Das betreffe auch Gebäude des Jobcenters EN. Vereinbart werden Termine, die zudem nur für dringende Anliegen vergeben werden, von den zuständigen Sachbearbeitern. Auch die Stadtverwaltungen Wetter und Herdecke bitten Bürger, nur Notwendiges bei ihren Ämtern zu erledigen. Herdecker Verantwortliche berieten am Abend über weitere Maßnahmen.

Stopp Coronavirus - 6 simple und effiziente Maßnahmen im Alltag Stopp Coronavirus - 6 simple und effiziente Maßnahmen im Alltag

„Die mit den Entscheidungen verbundenen Einschränkungen sind für die Bürger des Ennepe-Ruhr-Kreises erheblich. Dennoch führt daran aus unserer Sicht aber kein Weg mehr vorbei“, so Landrat Olaf Schade, zumal es den ersten begründeten Verdachtsfall bei einem Mitarbeiter der Kreisverwaltung gab. Zudem sind die beiden Fahrzeuge, die für die mobile Corona-Diagnostik im Einsatz sind, am Samstag und Sonntag unterwegs.

Auch Turnhallen geschlossen

Am Freitagnachmittag gab es Infos der Landesregierung: Ab Mittwoch sind alle Schulen dicht, zuvor schon die Kindergärten. In Wetter stehen diesbezüglich am Montag noch Gespräche mit den Trägern etwa zu Betreuungsfragen an. Turnhallen sind in beiden Ruhrstädten auch für den Vereinssport vorerst geschlossen.

Es zeichnet sich ab, dass mindestens in der kommenden Woche der gewohnte Alltag auch in Wetter und Herdecke anders als sonst abläuft.

>>> weitere Informationen fortlaufend im Newsblog