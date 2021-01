Wetteraner angeklagt: Sex-Chat mit einer 13-Jährigen

Wetter Per WhatsApp sollen sie frivole Nachrichten ausgetauscht haben. Das brachte einem Wetteraner eine Anklage wegen Kindesmissbrauchs ein.

Wetter. Mit einer neuen Bekannten tauschte sich ein Wetteraner (22) über WhatsApp aus – wobei es im Wesentlichen um das Thema Sex ging. Bei seiner Chat-Partnerin handelte es sich allerdings um eine 13-Jährige und damit sollte er sich des Kindesmissbrauchs schuldig gemacht haben. Vor dem hiesigen Amtsgericht beteuerte er nun, er habe geglaubt, es mit einer 18-Jährigen zu tun zu haben.

Die Nachrichten, die der junge Mann im Juli 2019 verschickte, waren unmissverständlich – eindeutige Angebote inklusive. An sich Privatsache, hätte es sich bei der Adressatin nicht um ein 13-jähriges Mädchen gehandelt. Als das Ganze ans Licht kam, wurde dem 22-Jährigen vorgeworfen, das Alter der neuen Bekanntschaft aus dem Raum Berlin sehr wohl gekannt und sich somit strafbar gemacht zu haben.

Kennenlernen über Facebook

Vor einiger Zeit befasste sich das Amtsgericht zum ersten Mal mit dem Fall und der Wetteraner versicherte, dass er davon ausgegangen sei, eine Volljährige zu kontaktieren. Nichts anderes erklärte er nun, als sein Verfahren neu aufgerollt wurde. „Sie hat mir gesagt, dass sie 18 wäre und dann haben wir weitergeschrieben.“ Diese Information habe er bei einem Telefonat erhalten. Überhaupt, kennengelernt hätten sie sich über eine „Porno-Gruppe“ bei Facebook. Und das Profilbild habe keinen Aufschluss über das wahre Alter gegeben. Im Chat, darauf wies ihn die Vertreterin der Staatsanwaltschaft hin, habe das Mädchen aber sogar zwei Mal geschrieben, dass es minderjährig sei. Ein Vorhalt, der regelrecht an dem Angeklagten abprallte. Er blieb bei seiner Version.

Nach dieser Einlassung wurde die Vernehmung des Mädchens, die in nach dem ersten gescheiterten Prozessanlauf in einem Berliner Gericht erfolgte, verlesen. Und die entpuppte sich durchaus als Überraschung. Die nunmehr 14-Jährige erklärte, niemals in einer derartigen Chat-Gruppe gewesen zu sein, keinen Kontakt mit Männern gehabt und auch keine Nachrichten dieser Art oder Fotos erhalten zu haben. Darüber hinaus wurde die Mutter der Schülerin angehört. Sie gab an, dass ihre Tochter nichts in dieser Richtung erzählt habe und dass es bei ihr auch keine Verhaltensänderungen gegeben habe.

Warnung nach Urteil

Während die Anklagevertreterin dennoch von der Schuld des Wetteraners überzeugt war und eine dreimonatige Haftstrafe mit Bewährung beantragte, hatte der hiesige Richter Christoph Labenski nach den Angaben, die das Mädchen bei dem Amtsrichter in Berlin machte, doch Zweifel. Er sprach den 22-Jährigen frei, verabschiedete ihn dann allerdings mit deutlichen, warnenden Worten: „Ich hoffe, dass man sich hier nicht wiedersieht.“