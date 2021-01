Wetter und Herdecke: Städte setzen die Elternbeiträge aus

Wetter/Herdecke Im Januar werden, falls die Politik in Wetter und Herdecke zustimmt, keine Gebühren für die Kinderbetreuung fällig. Pläne für Februar.

Um Familien während des Corona-Lockdowns zu entlasten, erklären sich die nordrhein-westfälischen Kommunen landesweit bereit, im Januar 2021 keine Gebühren für Kitas und den offenen Ganztag zu erheben. Das vermeldeten die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände in einer gemeinsamen Presseerklärung. Die Stadt Wetter erlässt daher laut Mitteilung die Elterngebühren für Januar für die Betreuung in Kitas, in der Kindertagespflege und im offenen Ganztag.

Die Regelung, die konkret so ausgestaltet ist, dass sich Land und Kommunen die Erstattungskosten hälftig teilen, soll durch einen entsprechenden Ratsbeschluss in der Sitzung am 26. Januar nachvollzogen werden. Der Beitragserlass wird dadurch umgesetzt, dass anstatt einer Erstattung der bereits erhobenen Januar-Beiträge, die Erhebung der Februar-Beiträge ausgesetzt wird. Eltern, die selbst ihre Beiträge überweisen, werden gebeten, diese im Februar auszusetzen.

Je nach Bedingung bis Ende März aussetzen

Auch die Stadt Herdecke, so hieß es auf Anfrage, möchte Familien während des Lockdowns weiterhin finanziell entlasten. Bereits in der Vergangenheit hat der Rat auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichtet. Eine entsprechende Entscheidung wurde nun erneut bereits nach Bekanntwerden des verschärften Lockdowns vorbereitet. "In der kommenden Woche soll dies mit den Fraktionsvorsitzenden in einem Online-Meeting besprochen und anschließend im Wege der Dringlichkeit entschieden werden", heißt es aus dem Rathaus.

Der vorgeschlagene Verzicht beziehe sich auf den vollen Monatsbeitrag Januar 2021. Da aktuell nicht absehbar sei, ob diese Regelungen über den 31. Januar hinaus Bestand haben und nicht laufend weitere Einzelbeschlüsse gefasst werden sollen, schlägt die Verwaltung zusätzlich vor, die Beitragsaussetzung vorsorglich bis zum 31. März 2021 zu beschließen. Dieser Beschluss stünde jedoch unter dem Vorbehalt, dass weiterhin die dringende Empfehlung des Landes NRW bestehen bleibt, das Betreuungsangebot durch die Eltern bzw. Kinder nur im Ausnahmefall wahrzunehmen, und dass das Land NRW sich mit mindestens 50 Prozent an den Beitragsausfällen beteiligt.

