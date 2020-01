Wetter. Grenzen setzen, Regeln einhalten und Konsequenzen lernen: Projekttag „Zivilcourage“ an der Sekundarschule in Wetter. Schüler werden geehrt.

Wetter: So setzt sich die Schule am See für Zivilcourage ein

Etwas ist anders an diesem Tag. Die Wände der Sekundarschule Wetter zieren aufwändig gestaltete Kunstobjekte zum Thema Zivilcourage. In der Sporthalle kicken Fußballstars vom VfL Bochum wie Tom Weilandt und Anthony Losilla höchstpersönlich gemeinsam mit den Schülern. Und in den Klassenräumen sorgt Kriminalhauptkommissarin Bettina Frauenstein aus Schwelm für Input, während sich nebenan die Schüler selbst behaupten müssen, um am strengen Türsteher an der Toilette vorbeizukommen. Hier zeigt sich, wer wirklich muss und sein Anliegen umsetzt – und wer gerade nur zum Spaß ansteht – eben, weil es alle machen.

Das Miteinander stärken

Im Rahmen des Projekttages und der selbst auferlegten Verpflichtung als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt der sechste Jahrgang der Schule am See in diesem Jahr durch die Einladung externer Kooperationspartner dazu bei, das Miteinander der Jahrgänge in Wetter zu stärken. Workshops zu den Themen Diskriminierung, Ausgrenzung, Selbstvertrauen, Kooperation, Respekt und Cybermobbing stehen in diesem Jahr auf der Agenda.

Während der fünfte Jahrgang sich mit einem gemeinsamen internationalen Frühstück und einem gemeinsamen Fingerabdruck-Kunst-Projekt für die Hallen der Sekundarstufe am Projekttag beteiligt, widmen sich die älteren Jahrgänge der Kooperation im Profisport und fahren ins Fußballmuseum nach Dortmund. Andere laden sich die Profisportler vom VfL Bochum zu Kooperationsspielen lieber direkt in die eigene Sporthalle ein. „Das ist so cool“, strahlt Jan, der heute zum ersten Mal in seinem Leben mit Profisportler Tom Weilandt vom VfL Bochum kickt. „Im Profisport geht es um Zusammenhalt – auch wenn man verschiedene Hautfarben hat. Man kann ja nur als Mannschaft gewinnen“, so der Schüler.

Das Brennfußballspiel bringt Jan soviel Spaß, dass er gerne in Weilandts Fuß-Stapfen treten würde, sollte dieser aufhören. „Integration und Kommunikation sind gerade im Profisport sehr wichtig“, ergänzt Tom Weilandt. „Daher unterstütze ich solche Projekttage durch Fairplay-Workshops und Gesprächsrunden sehr gerne.“

Sich gegen Cybermobbing einsetzen

Nach intensiven Gesprächen und „Brennfußball“-Einheiten beschäftigen sich die Schüler dann im Workshop bei Kriminalhauptkommissarin Bettina Frauenstein von der Kreispolizeibehörde Schwelm mit den Folgen von Cybermobbing und Hasskommentaren auf Social Media als Straftat. Mit Hilfe eines Kurzfilms erfahren die Jugendlichen, dass Cybermobbing kein Spaß ist und große Auswirkungen auf den Betroffenen hat. Der Workshop fordert auf, Cybermobbing zu stoppen, Mobber zu blockieren und sich als Betroffener an eine Vertrauensperson zu wenden – auch in der klassen-eigenen Whatsapp-Gruppe.

Hier fungiert der Klassensprecher als Gruppenleiter und wendet sich im Zweifelsfall an Schulsozialarbeiterin Tanja Schmidt. „Wir haben gemeinsam die Regeln des Chats erarbeitet“, erklärt Schmidt. „Zudem unterliege ich der Schweigepflicht. Man darf eben nicht alles posten, nur weil man gerade sauer ist oder Lust darauf hat.“

Herdecke Wetter Schüler geehrt Die Sekundarschule engagiert sich von Beginn an gegen Rassismus, Mobbing und Gewalt. Für dieses Engagement wurde die Schule am See 2019 vom Kommunalen Integrationszentrum mit dem Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Im Rahmen des Projekttages wurden einige der Schüler mit einem Preis für ihre Zivilcourage und ihren Mut geehrt. Geehrt wurden: Leonie Tovarovic (5b), Lisa Marie Lübke (5b), Delin Ali (5c), Lara Palenio (5c), Celine Eckard (10b) und Jan Markartschuk (6a). Sie alle habe sich mutig und selbstbewusst für eine fremde Person eingesetzt, der entweder psychische und/oder körperliche Gewalt angetan wurde.

Grenzen setzen, Regeln einhalten und die Konsequenzen bei Nichtbefolgung aufzeigen, das ist an diesem Tag der Job von Kriminalhauptkommissarin und Jugendschutzbeauftragter Bettina Frauenstein. „Ich unterliege nun einmal dem Strafverfolgungszwang. Wenn ich von einer Straftat erfahre – auch im Unterricht – dann muss ich sie melden. Egal ob der Jugendliche zwölf, 13 oder 14 Jahre alt ist“, erklärt Frauenstein. „Und dann gibt es Konsequenzen. Das ist vielen nicht bewusst.“

Im Workshop warnt sie die Schüler davor. Nur mal eben etwas auf Social Media posten, weil man sauer ist. Nur, weil es alle tun, ist es noch lange nicht legal. Das haben viele der Schüler nicht gewusst. Auch nicht, dass auch Whatsapp eine Datenschutzrichtlinie hat, der man zustimmen muss. Dass sie auch dort beobachtet werden, auch wenn die Eltern es gerade nicht sehen. Sensibilisiert werden die Schüler auch für die Gefühle der gemobbten Menschen. Wie geht es ihnen selbst, wenn sie enttäuscht werden? Wenn sie traurig sind?

Selbstvertrauen entwickeln

Währendessen wird es am Ende des Flures lauter. Marc Schweflinghaus betreibt die Kampfsportart Wing Chung King und fungiert an diesem Tag als böser Türsteher an der Schultoilette. Vorbei am Türsteher und für sich selbst einstehen – Selbstverteidigung und Selbstvertrauen entwickeln – so lautet das Motto. Wenn man wirklich muss, wie setzt man sich durch? Wie überwinde ich mich, für mein Anliegen einzustehen, wenn mich jemand davon abhalten möchte und mir Steine in den Weg legt? Darum geht es bei der Übung an diesem Tag. Besonders engagierte Schüler werden im Anschluss an den Projekttag feierlich für ihren Mut und ihre Zivilcourage während des Schuljahres geehrt. Auch Bürgermeister Frank Hasenberg erscheint zur Ehrung. Der Rotary Club hat 250 Euro für die Preise gespendet.