Herdecke. Schafe, die Geschichten erzählen, gibt es wohl nur am HerzBerg. Die Besucher freut es umso mehr, also sie ums Lagerfeuer sitzen.

Weihnachtsgeschichten mit den Schafen vom Herzberg Herdecke

Erwartungsvoll versammeln sich 90 Menschen an jenem stürmischen Adventstag am Weg zum Poethen in Herdecke. „Wir hatten noch weitere 40 Anmeldungen. Denen mussten wir leider für heute absagen“, sagt Nic Koray, die im Schäferoutfit durch die Wiese streift und jeden Einzelnen herzlich begrüßt. Immer wieder ermutigt sie die Menschen, ihren eigenen Weg zu gehen – achtsam, stets im Einklang mit der Natur, respektvoll sich und anderen gegenüber – egal ob Mensch, Huhn oder Schaf. Und wie könnte man seinen eigenen Weg besser gehen, als im Rahmen einer gemeinsamen Weihnachts-Weide-Wanderung?

Elf Schafe leben aktuell in schlachtfreier Erhaltungszucht auf dem Herzberg Herdecke Begegnungshof. Nachdem der Wettergott grünes Licht für die Veranstaltung gab, mussten die Schafe noch von ihrer Weide am Gemeinschaftskrankenhaus zum Weg am Poeten umgetrieben und auch die dortige Weide weihnachtlich geschmückt werden, so Koray und ihre Kollegin Anna von der Lohe, die für die künstlerischen Events am Herzberg Herdecke verantwortlich ist. Für die selbstständige Musikerin, Kinderbuchautorin und Gründerin des Begegnungshofs kein Problem – „nur eine kleine Herausforderung“.

Schaf-Fans kommen von Nah und Fern

Die kleine Yamina ist schon zum zweiten Mal dabei. Sie ist mit ihrer Mutter eigens aus Wuppertal angereist. Stolz deutet sie auf ihren Rucksack: „Das ist mein Schaf!“ Doch auch unter den Erwachsenen sind zahlreiche Schaf-Fans aus der weiteren Umgebung. Sie freuen sich über jede Gelegenheit, (gefährdete) Schafrassen naturnah zu erleben. Einige von ihnen durften schon bei Wanderschäfern erste Erfahrungen sammeln und planen auf der Wanderung die Haltung einer eigenen Herde.

Mittlerweile sind die Wanderer bei den Herzberg-Schafen angekommen. Doch am Gatter ist zunächst Schluss. Schließlich ist einer der Herzberg-Werte die achtsame Begegnung mit Nutztieren auf Augenhöhe. „Wir werden die Schafe gleich mit Möhren füttern“, werden die Teilnehmer instruiert. „Doch seid bitte respektvoll mit den Tieren und bedrängt sie nicht. Je achtsamer ihr seid, desto eher kommen die Schafe auch zu euch“, so Koray.

Mit diesen Worten öffnen die Beiden das festlich geschmückte Gatter – und es folgt der Höhepunkt der Veranstaltung: Schafe putzen, füttern und berühren. Die Besucher sind begeistert. „Und was macht ihr mit der Wolle? Schert ihr selbst?“, möchten viele der Teilnehmer wissen. „Die Wolle verarbeiten wir selbst hier im Ferienangebot und nächstes Jahr in unseren Filzkursen, die direkt hier auf der Weide stattfinden“, erklärt Anna von der Lohe, während sie Möhren an ausgestreckte Kinderhände verteilt. „Und ja, wir scheren selbst – allerdings mit der Schere, das ist besser für die Wolle und auch stressfreier für die Tiere. Die Schermaschine nutzen wir kaum.“

Nach soviel Action wird es auch auf der Schafsweide besinnlich. Nic Koray bittet die Besucher nun zum Lagerfeuer hinüber. „Diese Geschichte haben uns die Schafe erzählt. Wir geben sie nur weiter…“, eröffnet sie die Runde, während die Besucher auf Strohballen Platz nehmen und Anna von der Lohe das Feuer entfacht, um den Punsch und Besucher zu erwärmen.

Leben wie die Hirten

Lagerfeuer und Beisammensein: Dieses Ambiente verleiht der darauffolgenden Weihnachtsgeschichte ein besonderes Flair. Und die Tatsache, dass die Herzberg-Gründerin gleichzeitig selbstständige Musikerin mit gleich drei eigenen Alben ist und als Supporting-Act der „Cranberries“ musikalische Tour-Erfahrung sammeln konnte, kommt den Lagerfeuer-Fans nun zu Gute.

Während Gemüter und Punsch langsam erwärmen, findet die Herzberg-Weihnachtsgeschichte „Wie die Schafe zu ihrer weichen Wolle kamen“ durch harmonische Gitarrenklänge und Flöte eine musikalische Untermalung. „Tiergestützte Intervention und Umweltpädagogik“ nennt sich das erfolgreiche Konzept des Herzberg Herdecke-Begegnungshofs.

Und es geht auf: Bei heißem Punsch in der Natur unter freiem Himmel, beim Lagerfeuer und unter Schafen kommt auch bei dem letzten Teilnehmer am 3. Advent Weihnachtsstimmung auf. So könnte es gewesen sein – damals bei den Hirten…