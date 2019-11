Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsbäume

Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr, starten die Freiwillige Feuerwehr sowie der Förderverein erneut einen Weihnachtsbaumverkauf sowie einen Tag der offenen Tür.

Am Freitag, 13. Dezember, findet die Veranstaltung in der Zeit von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 14. Dezember, von 13 bis 20 Uhr statt.