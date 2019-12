Wartehaus an der Herdecker Kirche ist doch nicht herrenlos

Verschmierte Scheiben, verdreckte Sitze, entriegelte Seitenwände - gleich mehrfach fand Willi Creutzenberg das Wartehäuschen „Herdecke Kirche“ vor der früheren Post in keinem guten Zustand. Sein Versuch, bei den Verantwortlichen eine Besserung zu erwirken, lief allerdings ins Leere.

VER, Bogestra und Hagener Straßenbahn AG fahren die Haltestelle an. VER erklärte sich allerdings ebenso für nicht zuständig wie die Straßenbahn AG. Hier fragte dann auch die Redaktion zunächst nach. Die Antwort aus Hagen war doppelt falsch: Laut Kenntnisstand der Straßenbahn AG gehöre das Wartehäuschen der Städtereklame Ströer. Stimmt nicht, so die Antwort von Ströer auf Nachfrage der Redaktion. Außerdem werde die Haltestelle auch nicht mehr von der Hagener Straßenbahn AG angefahren. Da steht die Linie 519 mit allen Abfahrtzeiten auf der Infotafel.

Umgesetzt von Herdecke Mitte

Bleibt die Behauptung, dass die Straßenbahn AG in Hagen nicht für die Haltestelle vor der früheren Post zuständig sei. Sie allerdings ist zutreffend. Eine Anfrage bei der Stadtverwaltung hat das Licht in die Angelegenheit gebracht: Das Wartehäuschen an der Wetterstraße gegenüber der Kirche auf Höhe der Post? Das gehört der Stadt selbst, lautete die Antwort aus dem Rathaus.

Das Wartehäuschen, das offenkundig immer wieder mal Opfer von Zerstörungswut wird, hat früher ein paar hundert Meter weiter vor der Pizzeria Piccola gestanden. Beim Ausbau der unteren Hauptstraße gab es Fördermittel für einen neuen, behindertengerechten Haltepunkt mit neuem Wartehaus für „Herdecke Mitte“. Das vorhandene Haus wurde umgesetzt.

Nun sollte auch der besorgte Bürger wissen, wo er sich künftig meldet, wenn mal wieder was am Standort vor der Post zu reparieren ist.

Frischer Einsatz

Aktuell sollte alles in Ordnung sein. Gerade erst seien die Technischen Betriebe Herdecke vor Ort gewesen und hätten etwas unternommen. So die Auskunft der Stadtverwaltung.