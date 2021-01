Waldorfkindergarten Herdecke: Neustart mit Corona-Hindernis

Herdeckes größte Kita ist nun am Bergweg in Ende beheimatet. Wegen Corona läuft der Betrieb im Waldorfkindergarten aber nur eingeschränkt.

Ende Der Waldorfkindergarten, die größte Kita in Herdecke, ist umgezogen. Corona sorgt aber auch am Bergweg 63 in Ende für Einschränkungen.

Da steht zum Jahreswechsel ein nigelnagelneues Gebäude für eine Kindertagesstätte zur Verfügung. Und dann fordert die nordrhein-westfälische Landesregierung Eltern auf, den Nachwuchs jetzt im Januar möglichst selbst zuhause zu betreuen. Corona sorgt halt für manchen Widerspruch. Im Waldorfkindergarten Herdecke herrscht daher eine zwiegespaltene Stimmung: Die Freude über den erfolgten Einzug in das große Haus am Bergweg überwiegt aber, auch wenn die Pandemie den Neustart in Ende an manchen Stellen ausbremst.

Wenn eine Kita nach fast 50 Jahren ein neues Domizil bezieht, folgt normalerweise ein Festakt. „Die Eröffnungsparty soll dann steigen, wenn es wieder möglich ist. Auch das ist wegen Corona natürlich etwas unglücklich, der Wunsch nach einer schönen Einweihungsfeier besteht schließlich schon lange“, sagt Silke Lohmann. Die Leiterin des Waldorfkindergartens nimmt sich inmitten des derzeitigen Trubels ein paar Minuten Zeit, um über Zukunftspläne, die Pandemie und den Betrieb in dem zweigeschossigen Gebäude zu berichten.

Der läuft seit Montag in der neuen Heimat am Bergweg 63, knapp 300 Meter vom alten Standort Hessenberg entfernt. Und zwar in zweierlei Hinsicht eingeschränkt. Da wäre zunächst einmal die Corona-Vorgabe der Landesregierung. Der folgten viele Eltern: Statt 113 Kinder besuchen in diesen Tagen 35 Mädchen und Jungen den Waldorfkindergarten, die größte Kita in Herdecke. „Nächste Woche werden es wohl einige mehr“, meint die Leiterin und vermutet: „Viele sind wohl auch neugierig, wie das Haus geworden ist. Dementsprechend fällt es womöglich manchen schwer, ihren Nachwuchs wie gefordert selbst zuhause zu betreuen.“

Sechste Gruppe hinzugekommen

Während das 20-köpfige Pädagogen-Team (darunter auch ein Erzieher) die Stundenzahl zur Betreuung – wie behördlich vorgegeben – reduziert hat, stehen im und am Gebäude noch Arbeiten aus. Erfreulich: Alle Räume für die nun sechs statt bisher fünf Gruppen sind fertig. Hell und schön seien diese. „Zudem haben wir hier eine tolle Aussicht den Berg hinunter.“ Seit Montag gehören offiziell 15 weitere Kinder zur Waldorf-Einrichtung, zuvor waren es 98 Mädchen und Jungen. „Diese sechste Gruppe wächst im Sommer noch auf mehr als 20 Kinder an“, sagt Silke Lohmann und berichtet, dass in Kürze auch fehlende Teile in der Küche bereit stehen sollen. Das große Mehrzweckzimmer mit bodentiefen Fenstern im hinteren Teil dagegen sorgte beim Nachwuchs schon für Staunen und Vorfreude: Von dort geht es hinaus ins Freie und zum eigenen Spielplatz am Waldrand.

Apropos Außengelände: Vieles wird wohl erst im April fertig. Beispielsweise das Auszeichnen der elf Parkbuchten an der gewaltigen Rampe, über diese betonierte Zufahrt . Auf den Spielflächen können sich die Kinder voraussichtlich auch erst im Frühjahr austoben. Heißt: improvisieren in der Übergangszeit. „Denn eigentlich sind unsere Mädchen und Jungen zweimal am Tag draußen.“ Eine Besonderheit wartet auf die sechste Gruppe im oberen Teil des Hauses. Von deren Raum führt eine Brücke zum Spielplatz am Hang im hinteren Teil des Grundstücks.

Positiver Corona-Fall im Dezember

Doch das fertige Gebäude entschädige für manches. Den Umzug, der mit der vorübergehenden Schließung am 23. Dezember begann und letzten Freitag endete, nennt die Leiterin „sportlich. Wegen der Pandemie konnten uns ja auch keine Eltern helfen. Und die Schlepperei mit Masken war schon speziell.“ Somit packten vergleichsweise wenige mit an, damit die Umsiedlung gruppenweise von statten gehen konnte. Einige Tage zuvor musste der Kindergarten noch eine Hiobsbotschaft verkraften: Nach einem positiven Corona-Test blieb die Einrichtung drei Tage geschlossen. „Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt ging es bei uns aber wieder schnell weiter, weil wir seit März eine strikte Gruppentrennung einhalten.“

Silke Lohmann ist rückblickend vor allem froh, dass der anstrengende Umzug reibungslos klappte. Sowohl Chaos als auch Pannen blieben demnach aus. Zudem möchte die Leiterin ein dickes Dankeschön an die Bauherrin richten, die „uns den Rücken frei gehalten hat und vieles in unserem Sinne organisiert hat.“ Um dann kurz und prägnant zu formulieren, wie sie das neue Haus für den Waldorfkindergarten einstuft: „Ein Traum.“

Hintergrund

Angefangen hat der Waldorfkindergarten 1969 als Betriebskindergarten für das damals gerade eröffnete Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. In einer Mitarbeiterwohnung ging’s los. 1973 erfolgte der Umzug in einen großen Flachbau in der Straße Am Hessenberg.

Die Kita wird getragen vom Verein Waldorfkindergarten Herdecke, der sich über einige Spenden für den Umzug freuen konnte. Silke Lohmann ist als Leiterin die Nachfolgerin von Kornelia Theyson.

+++ Keine Nachricht aus Wetter und Herdecke verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++