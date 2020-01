„Rocco, Rocco!!!“ – schon von weitem sind die ersten Kinderstimmen zu hören, noch bevor die dazugehörigen Mädchen und Jungen auf dem Dorfplatz erscheinen. Es ist halb zwei, und Rocco Conte, Koch in der L’Osteria da Roberto in Volmarstein, holt sein Blech mit den noch warmen Pizzabrötchen aus dem Ofen und verteilt sie in viele kleine Hände, die sich ihm entgegenstrecken.

Irgendwann vor über einem Jahr muss es angefangen haben, dass der Koch mit dem großen Herzen für Kinder mal ein paar Pizzabrötchen verschenkt hat. „Ich bin eben kinderlieb, habe zwar selbst keine Kinder, aber dafür viele Nichten und Neffen“, sagt Rocco Conte über sich selbst. Das heißt, er weiß genau, wie Kinder ticken und vor allem, dass sie gern seine kleinen, frisch gebackenen Pizzabrötchen verputzen. Und so verteilt er inzwischen regelmäßig vier Mal in der Woche an knapp 100 Kindergarten- und Schulkinder die kleinen Pizzabrötchen oder – wenn das Blech leer ist – auch frisch gebackenes Brot.

Kita-Kinder schon verwöhnt

„Um 12.30 Uhr kommen die ganz kleinen Kindergartenkinder. Das sind so etwa 15 bis 12 Jungen und Mädchen“, erzählt Rocco Conte. „Die habe ich schon verwöhnt. Die bekommen immer Pizzabrötchen mit Schinken oder Käse“, sagt der Italiener und lacht.

Der Lolli ist kaputt, aber dafür freut sich die kleine Zoe über ein Pizzabrötchen von Rocco Conte Foto: Elisabeth Semme

Oft schon um 11.30 Uhr sowie um 13.30 Uhr kommen die Kinder aus der benachbarten Grundschule und stürmen den Eingang zur Küche der L’Osteria. „Jeden Tag mache ich etwa 70 bis 80 Pizzabrötchen. Die passen genau auf ein Blech, und die sind auch immer alle weg.“ Damit kein Kind am Ende leer ausgeht, schneidet der Koch hin und wieder auch sein Brot an.

Eltern kommen auch gerne

Was die Eltern dazu sagen, dass er den Nachwuchs auf dem Nachhauseweg schon einmal mit einer kleinen Vorspeise versorgt? „Die sind begeistert und kommen auch selber zum Essen gerne zu uns“, weiß der Koch. Weinend steht die kleine Zoe draußen vor der Küchentür – allerdings nicht, weil sie kein Brötchen abbekommen hat, sondern weil ihr Lolli zerbrochen ist. „Komm mal her, Zoe“, sagt Rocco, schnappt sich die Kleine und nimmt sie auf dem Arm mit in sein Schlaraffenland. Tatsächlich liegt noch ein Brötchen auf dem Blech, das dann auch schnell die Tränen der kleinen Zoe trocknet.

Herdecke Wetter Seit 19 Jahren dabei Die L’Osteria da Roberto befindet sich an der Hauptstraße 1 in Volmarstein. Geöffnet ist das italienische Restaurant täglich von 18 bis 22 Uhr sowie mittags von 12 bis 14 Uhr; donnerstags ist Ruhetag. Rocco Conte ist dort bereits seit 2001 Küchenchef.

Restaurant-Chef Roberto Toteda schmunzelt und meint: „Wir brauchen gar keine Uhr mehr. Durch die Kinder wissen wir immer, wie spät es ist.“ Rocco Conte nickt und ergänzt: „Manchmal kommen einige Kinder schon um halb zwölf. Da habe ich aber noch nichts fertig. Denn ich mache den Teig um viertel vor zehn, und er muss eine Stunde gehen, bevor ich dann anfange zu backen. Aber halb zwölf ist dann eben zu früh.“

Montags, dienstags, mittwochs und freitags können sich die Grundschüler und Kita-Kinder aus dem Kindergarten Hegestraße auf den kleinen Snack von Rocco Conte freuen. „Donnerstags ist Ruhetag bei uns, und samstags ist ja keine Schule. Aber manchmal sehe ich am Donnerstag, wie immer noch einige Kinder hier vor der verschlossenen Tür stehen. Wobei die meisten inzwischen begriffen haben, dass an diesem Tag keiner da ist“, erzählt der Koch, lächelt und fügt dann noch hinzu: „Die sind so süß, und sie bedanken sich auch immer bei mir.“