Volmarstein: Schwerer Verkehrsunfall geht glimpflich aus

Bei einem Unfall am Samstagvormittag in Volmarstein sollte es mehrere Verletzte gegeben haben, diese erste Meldung bestätigte sich zum Glück nicht.

Volmarstein Stadtweiter Sirenenalarm in Wetter: Am Samstagmorgen war bei einem Unfall in Volmarstein (Kohlenbahn) zunächst von Verletzten die Rede.

Am Samstagvormittag rückte die Freiwillige Feuerwehr Wetter nach einem stadtweiten Sirenenalarm zu einem schweren Verkehrsunfall aus. Den ersten Angaben zufolge gab es in Volmarstein An der Kohlenbahn bei einer Kollision mehrere Verletzte.

Die Leitstelle teilte auf Anfrage mit, dass es sich um einen "gewöhnlichen" Unfall handelte und alles glimpflich ausging.

