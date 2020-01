Vierte „Adelnight“-Party steigt im Stadtsaal in Wetter

Wer Lust hat, mit einer Motto-Party in den Frühling zu starten, sollte sich den 21. März vormerken: Dann veranstaltet Geschäftsfrau Anika Fricke die 4. Adelnight mit Modenschau im Stadtsaal. Nach einem Jahr Party-Pause steht an diesem Samstagabend wieder (fast) alles unter dem Motto „Black & White“. Schwarz-weiß ist die Kleiderordnung für alle Gäste, ganz in Schwarz und Weiß gehüllt wird sich auch Wetters gute Stube mitsamt Dekoration präsentieren. Los geht es um 20 Uhr; über den – nicht roten, sondern schwarzen – Teppich einlaufen dürfen Besucher aber schon ab 19 Uhr.

Sängerin und Line-Dancer

„Wir werden mit Paula Stiers aus Volmarstein erstmals eine Sängerin im Programm haben, die auch bei der Modenschau als Model mitläuft – gemeinsam mit 14 weiteren Frauen. Die Tanztruppe Ruhr Town Dancer aus Herdecke wird ebenfalls mit von der Partie sein“, so Anika Fricke. Die Wetteranerin hatte vor drei Jahren erstmals die Idee und den Wunsch, in ihrer Heimatstadt „mal richtig etwas los zu machen“. Daraus geworden ist die Adelnight, die im September 2017 Premiere feierte. Es folgten zwei weitere Fashion-Partys im Jahr 2018, bei denen es jeweils ungefähr eine halbe Stunde lang Mode zu sehen gab, und danach wurde gefeiert. Dieser Ablauf ist auch für die nunmehr vierte Adelnight gesetzt.

„Bei der Modenschau wird auch diesmal wieder Kleidung aus der aktuellen Frühjahrs- und Sommerkollektion zu sehen sein. Die ist aber nicht schwarz und weiß, sondern bunt wie die Farben des Regenbogens. Vor allem Blau ist in diesem Jahr angesagt, ebenso wie Neon-Töne, Retro-Prints und Punkte in jeglicher Form“, verrät Annika Fricke. Die trendigen Anziehsachen werden von Frauen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Wetteranerin vorgeführt – der Laufsteg führt von der Bühne hinunter durch den großen Saal. Das Motto „Black & White“ habe sich bewährt, meint Anika Fricke: „Das hat man der Stimmung angemerkt, und außerdem verbindet es, wenn alle gleich sind – nämlich schwarz und weiß.“

Drei Proben für den Laufsteg

Für ihren Auftritt müssen die Frauen noch üben. Drei Proben haben sie dafür angesetzt. „Die Proben finden vor Ort im Stadtsaal statt; die Generalprobe eine Woche vor der Party“, so Anika Fricke. Und weiter: „Im Anschluss an die Modenschau ist dann Party-Alarm. Alle Besucher sollen bitte unbedingt gute Laune mitbringen.“ Fetzige, tanzbare Musik legt Delasaba von den Ruhrpott-DJs auf.