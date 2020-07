Verein pro Kid aus Herdecke schult Kinder mit Diabetes

Herdecke/Witten. Der Verein Pro Kid aus Herdecke freut sich, auch in Corona-Zeiten seine traditionellen Schulungskurse für Kinder mit Diabetes anbieten zu können.

Aus der Mitteilung ist mehr als Erleichterung herauszulesen. Ja sogar eine gewisse Euphorie schimmert durch die Zeilen von Dr. Dörte Hilgard. Die Kinderdiabetologin schreibt im Namen des Vorstands vom Herdecker Verein Pro Kid: „Es ist gelungen und war ein Highlight: Auch in diesem Jahr konnten die Kinder wieder bei den Diabetes-Schulungskursen trotz Corona Spaß haben und viel lernen!“

Wochenlang hatten den Angaben zufolge alle gebibbert: Können die Kurse wegen Corona nun überhaupt stattfinden? Es sollte klappen – zur Freude der Kinder sowie deren Eltern, wie es hieß. Zwei Mal gab es jeweils eine Woche lang Diabetes-Schulungen für Sechs- bis Zwölfjährige, angeleitet vom erfahrenen Betreuungs-Team um Dr. Hilgard. Als geschäftsführender Vorstand von Pro Kid kann die Ärztin mittlerweile auf diese Angebote seit mehr als 20 Jahren zurückblicken, und zwar ohne Unterbrechung. Wie 2019 und 2018 spielte sich das Geschehen nun wieder im Freizeitheim Wartenberg in Witten ab, zuvor gab es das Angebot 16 Jahre lang in der damaligen Jugendbildungsstätte Wittbräucke.

Hinein in die Gegenwart. Eine Mutter sagte nach dem diesjährigen Ferienkurs: „Diese vielen Kleinigkeiten, die man nur durch einen gemeinsam verbrachten Tag im Umgang mit Diabetes voneinander lernt, kann man im ,normalen’ Familienalltag nicht lernen. Dadurch, dass auch die wirklich tollen und engagierten Begleiter einen Diabetes haben, lernen die Kinder durch einfaches Zusehen, wie man den Alltag meistern kann. Dieses Konzept ist ganz hervorragend.“

Wie ein „kleiner Mitbewohner“

Dr. Hilgard hat diese alltags- und kindgerechten Kurse entwickelt. Gemeinsam mit vielen kreativen Mitarbeitern setzt sich die Truppe seit Jahren mit hohem Engagement zugunsten der zahlreichen Kinder mit Diabetes ein, heißt es in der Mitteilung. „Die Kinder lernen dabei, ihren Diabetes besser zu verstehen, selbstständiger zu behandeln und auch ihn vor anderen Menschen zu vertreten.“ Schließlich gehöre dieser ja wie „ein kleiner Mitbewohner“ zu ihrem Leben. Der Nachwuchs müsse also lernen, sich gegebenenfalls angemessen helfen zu lassen. Und da seien die großen Vorbilder wichtig, mit denen sie gemeinsam diese Schulungs-Woche verbringen.

Zum Programm gehört auch, dass alle gemeinsam zum Schwimmen gehen, selbst kochen oder Zeit zum Spielen haben. An einem Tag stand ein Ausflug zum Dortmunder Zoo an – und alles ist verbunden mit „alltagsgerechtem Diabetes-Lernen“. Genau das helfe den Kindern, ein „möglichst unbeschwertes“ Leben mit der Krankheit zu üben. Denn gemeinsam mit anderen kleinen und großen Mitbetroffenen mit Diabetes eine Woche zu verbringen, kann auch viel Freude bedeuten.

Der Herdecker Verein Pro Kid setzt sich neben den altersgerechten Diabetes-Schulungskursen für Kinder auch dafür ein, dass es in Schulen und Kindergärten keine Nachteile für Diabeteskinder gibt (z.B. Lehrerschulungen, Klassenfahrtbegleitungen). Das erfolgt auch über ein Kooperationsprojekt mit und unter Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Das Team von Pro Kid bietet am 26. August eine Info-Veranstaltung für Lehrer sowie am 11. August den Kurs „Fit für die Schule“ für Einschulkinder mit Diabetes an. Nicht zu vergessen der Benefiz-Abend am 18. September im Foyer der Stadtwerke Witten, wenn unter anderem auch Herdeckes Bürgermeister Katja Strauss Köster Grußworte sprechen und Motivationstrainer David McDavid auftreten soll. Im Mittelpunkt stehen dann Spenden an den Verein zugunsten der Einsätze für Frühgeborene sowie chronisch und schwerkranke Kinder.