Urteil bestätigt: Haft nach sexuellen Übergriffen in Wetter

Wetter/Hagen. Das Landgericht Hagen musste sich in der Berufungsverhandlung erneut mit sexuellen Übergriffen auf drei Frauen in Wetter beschäftigen.

Im Jahr 2018 wurden drei Frauen in Wetter Opfer sexueller Übergriffe. Das Amtsgericht Hagen verurteilte einen jungen Wetteraner (26) im vergangenen Sommer wegen dieser Serie zu mehreren Jahren Haftstrafe. Er legte Berufung ein. Nun sollte das Verfahren vor dem Landgericht Hagen neu aufgerollt werden.

Erster Vorfall am Bahnhof

Die Anklagebank blieb allerdings leer. Das hatte Folgen. Rückblende: Im Zug von Hagen nach Wetter, so der erste Vorwurf, sprach der Wetteraner am 2. März 2018 eine 20-Jährige an, bat sie zunächst um ein Taschentuch und dann darum, dass sie ihn auf ihrem Ticket mitnehme. Sie lehnte ab. In Wetter stieg sie aus der Bahn, er folgte ihr bis zu ihrem Wohnhaus in der Königstraße und fasste sie oberhalb der Kleidung an das Gesäß. Die junge Frau flüchtete ins Haus, informierte ihren Schwager. Der verfolgte den 26-Jährigen, der so gefasst werden konnte.

Der zweite Zwischenfall ereignete sich am frühen Abend des 31. Mai 2018 in den Räumlichkeiten einer Bankfiliale an der Kaiserstraße, wo eine ältere Dame am Terminal eine Überweisung tätigen wollte. Laut Anklage bot ihr der Wetteraner seine Hilfe an, die sie ablehnte. Kurz darauf erschien er erneut, bot ihr erneut Hilfe an und fasste sie dann plötzlich an die Brust. Als sich die 78-Jährige daraufhin überrascht und empört umdrehte, lief er weg. Die Kameras der Videoüberwachung zeichneten das Ganze auf.

Die ältere Dame wurde bei dem Vorfall nicht verletzt, fühlte sich danach allerdings in ihrem Sicherheitsgefühl schwer beeinträchtigt, zumal sie in der Vergangenheit bereits zwei Mal Opfer von Diebstählen geworden war. Der dritte Übergriff ereignete sich am späten Abend des 1. August 2018. An einer Bushaltestelle im Bereich der Ruhrstraße sprach der Wetteraner offenbar eine 16-Jährige an. Er wolle sie gerne kennenlernen. Die junge Frau ging weiter, er folgte ihr und in der Unterführung hielt er sie plötzlich von hinten fest, griff ihr in den Schritt. Sie wehrte sich, er drückte sie zu Boden und berührte sie erneut oberhalb der Kleidung zwischen den Beinen. Er rannte erst weg, als sie schrie.

Angeklagter schwieg

Am 1. August vergangenen Jahres musste er sich wegen sexueller Nötigung und Belästigung sowie vorsätzlicher Körperverletzung vor dem Schöffengericht in Hagen verantworten. Der 26-Jährige schwieg zu den Vorwürfen, seine Opfer erkannten ihn jedoch wieder. Zweifel an seiner Schuld hatte das Gericht schließlich in keinem der drei Fälle. Unter Einbeziehung einer älteren Strafe wurde der junge Wetteraner zu insgesamt vier Jahren Haft verurteilt. Er legte Rechtsmittel ein. Die Berufungsverhandlung sollte jetzt vor dem Landgericht erfolgen. Vor dem Termin rief die Familie jedoch bei Gericht an. Der Angeklagte könne nicht zum Termin erscheinen, da er sich nicht wohlfühle. Er wollte, dass der Prozess verschoben werde. Das beantragte dann auch seine Verteidigerin.

Die Kammer entschied anders: Der Wetteraner sei ordnungsgemäß geladen worden und sei ohne ausreichende Entschuldigung nicht erschienen. Seine Berufung wurde verworfen und damit ist das Urteil aus erster Instanz rechtskräftig – es sei denn, der 26-Jährige fehlte mit gutem Grund. Dann könnte er eine Wiedereinsetzung beantragen.