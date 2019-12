Unverhoffte Hilfe zu Weihnachten für den Brotkorb Wetter

Es ist ein ungewöhnliches Bild, das sich den Menschen in der vergangenen Woche in einem der wetterschen Supermärkte geboten haben muss. Rund 30 muslimische Jugendliche fahren mit übervollen Einkaufswagen durch die Gänge, beratschlagen zwischendurch immer wieder mit den Erwachsenen, die dabei sind, bis sie schließlich mit ihrer Beute an der Kasse stehen und bezahlen. Die Einkäufe sind jedoch nicht für die Jugendlichen und ihre Familien gedacht, sondern für den Brotkorb Wetter.

Die jungen Leute sind allesamt Mitglieder der Jugendabteilung der muslimischen Gemeinde Wetter. Deren Vorsitzender Soner Durgut erläutert, wie es zu dieser besonderen Aktion kam. „Wir haben mitbekommen, dass es immer mehr Leute gibt, die rechte Gedanken haben und wir haben uns gefragt, wo das herkommt. Viele haben ein falsches Bild von uns und das wollen wir ändern“, sagt Durgut.

Durch Handeln Vorurteile abbauen

Der junge Mann weiß aber, dass nur reden nicht immer etwas bringt. „Deshalb haben wir uns überlegt, wo wir helfen können, um gezielt hier in Wetter Vorurteile abzubauen und zu zeigen, dass wir nicht böse sind“, so der Vorstand der Jugendgemeinde. Für ihn hat die Hilfe beim Brotkorb aber noch eine zweite positive Seite. „Unsere Jugendlichen sollen lernen, dass es nicht allen Menschen immer gut geht. Viele unserer Mitglieder sitzen nur mit ihrem Handy in der Hand da. Echte Kommunikation findet oft schon gar nicht mehr statt“, bedauert er.

Durch die Arbeit beim Brotkorb hätten viele Jugendliche ein anderes Bild von ihrer Position in der Gesellschaft bekommen. „Es hat sie berührt und verändert. Sie haben Respekt vor Armut gelernt“, sagt Durgut überzeugt. Im Islam gebe es ein Sprichwort, das übersetzt hieße, dass die Menschen nicht satt schlafen gehen sollen, wenn der Nachbar Hunger hat. „Und dabei ist es egal, welche Religion er hat“, so Soner Durgut.

Respekt vor Lebensmitteln

Die Vorsitzende des Brotkorbs, Barbara Holland, freut sich sehr über die Hilfe der Jugendlichen und hofft, dass sie noch mehr vermitteln konnte. „Uns geht es auch immer um den Respekt vor Lebensmitteln. Viele Menschen schmeißen Dinge weg, die andere gut gebrauchen können. Auch das lernen die Jugendlichen bei uns“, erläutert sie. Außerdem sieht sie die Jugendlichen als Multiplikator. Denn hinter den 30 Jugendlichen stecken ja auch noch Familien, denen von der Arbeit beim Brotkorb erzählt wird.

Jugendliche haben selbst gespendet

In die Tüten für Weihnachten kommen aber dank der muslimischen Gemeinde nicht nur Lebensmittel, die sonst weggeworfen worden wären. Die Jugendlichen haben nämlich Geld gesammelt und mit den 300 Euro, die sie zusammen hatten, haben sie komplett für den Brotkorb für Weihnachten einkauft. Frische Joghurts, Obst, Gemüse, Nudeln, Reis und auch Weihnachtsmänner sind dabei. „Wir wollen es aber nicht bei der einen Aktion belassen. Die Arbeit hier ist wichtig und unsere Jugendlichen können viel daraus lernen. Vielleicht können wir ja einmal im Monat helfen kommen“, hofft Soner Durgut.

Barbara Holland nickt gerührt. Ein kleines Weihnachtswunder von Menschen, die eigentlich gar kein Weihnachten feiern. Das kommt auch nicht alle Tage vor.