Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unstimmigkeiten zwischen Rat und Bürgermeisterin

Erst im Juli dieses Jahres hatte der Rat in Herdecke mit 18 zu 15 Stimmen den Klimanotstand für die Stadt Herdecke ausgerufen. Dabei bleibt es auch.

Dennoch herrscht Uneinigkeit zwischen dem Rat und der Bürgermeisterin, wie die Verwaltung diesen Beschluss umzusetzen hat.

In einem Unterpunkt war der Rat im Oktober von dem Juli-Beschluss abgerückt.

Ursprünglich sollte bei negativen Folgen in Vorlagen „die jeweilige Auswirkung in Zusammenarbeit mit der Agenda-21-Koordinatorin in der Begründung dargestellt werden.“