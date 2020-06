Delta Wohnungsbau hat den Kötterhof fertig bzw. aufwendig saniert. Ab dem 1. Juli 2020 steht im Zentrum von Herdecke an der Bilsteinstraße in dem Fachwerkhaus eine neue Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung, darüber freuen sich in der Tenne (von links) Jessica Richter-Herold, Karl Dörken, Andreas Schüren und Monika Wendland.