Mitglieder einer Privatinitiative wollen mit dem Heimatverein und in Kenntnis des Stadtmarketing Wetter verstärkt an den Bergbau in Grundschöttel erinnern: (von links) Peter Arnold, Thorsten Keim, Matthias Garthe, Ernst Vohmann, Fritz Späth, Bernd Emde und Hans-Jürgen Lewer haben bereits einiges zur Kleinzeche St. Henrikus herausgefunden