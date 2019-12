Traditionelles Kurrendeblasen vom Posaunenchor in Wengern

Die Noten sind in wasserdichten Klarsichthüllen verpackt. Regenjacken, Hüte und Kapuzen bedecken Körper und Kopf, während bei festlichen Trompetenklängen unter dem Dach der Kinderpunsch erwärmt wird – gegen den Regen waren die rund 17 Musiker mehr als gewappnet.

An gleich zwei Stationen ihrer abendlichen Tour stehen heiße Getränke zur Erwärmung der Gemüter und kalter Musikerhände bereit. Seit nunmehr 40 Jahren lebt der evangelische Posaunenchor Wengern eine musikalische Tradition: Jeden Freitag vor dem 4. Advent versammeln sich die Musiker zur weihnachtlichen Posaunen-Kurrende.

Die begann auch in diesem Jahr am Freitagabend, an dem weihnachtlich geschmückten und festlich erleuchteten Frauenheim in Wengern. Wie in all den Jahren zuvor erfreute der ev. Posaunenchor Wengern auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit die Herzen mit adventlichen- und weihnachtlichen Liedern an gleich sechs Stationen. Man kennt sich. Viele Wengeraner nutzen die Möglichkeit, Bekannte und Freunde zu treffen – nicht nur zu Weihnachten. „Ich genieße einfach die Atmosphäre der Location“, berichtet Anwohnerin Renate Krisor während sie ihre Hände am Kinderpunsch wärmt.

Auch Reiner Krosser ist dabei, Gründer des Bürgerforums Esborn und ehrenamtlicher Fahrer im Bürgerbusverein. Sechs Jahre lang hat er ein Grundstück in den Städten der Umgebung gesucht. In Wengern wurde er fündig. Ursprünglich stammt er aus Bochum. „Ich habe mich früher selbst musikalisch engagiert. Wir setzen uns dafür ein, dass in Wengern der Dorfkern belebt und die Gemeinschaft gepflegt wird. Das finde ich wirklich wichtig und komme gern zu musikalischen Events.“

Anstelle von romantischen „Schneeflöckchen“ ergoss sich zu Beginn des Outdoor-Konzerts so mancher Schauer über die Musiktruppe. Doch von dem regnerischen Wetter ließen sie sich nicht abhalten. „In einer Siedlung räumen die Anwohner extra eine Garage für uns frei und spendieren Glühwein. Beinahe wie ein Wohnzimmerkonzert“, freuten sich die Musiker rund um Chorleiter Tobias Koch, der seit mehr als zwölf Jahren dabei ist.

Bürgerbus fährt die Musiker

Auch der Bürgerbus beteiligte sich an der Aktion. Die Ehrenamtler fuhren die Musiker den Stationen in Albringhausen und Siedlungen in Voßhöfen. Der Rest der Crew folgte im privaten Pkw. Im Gegensatz zur traditionellen Kurrende, die ursprünglich zu Fuß von Haus zu Haus zog, fuhren die Musiker des Posaunenchors aufgrund der Streckenführung und der Witterung bewaffnet mit Trompete, Posaune und Horn die Stationen gezielt an.

Am Sonntag ließen die Musikfans das musikalische Jahr mit vorweihnachtlicher Adventsmusik, Glühwein und Grillgut vor der Dorfkirche Wengern ausklingen. Alle Bläser des Posaunenchores Wengern bedanken sich für die vielen Zuhörer, die sie dieses Jahr begleitet haben. Für das Jahr 2020 wünscht sich der Posaunenchor gezielt Nachwuchs aus der Region: „Alle Wengeraner und Horn-Bläser der Umgebung sind herzlich eingeladen, den Posaunenchor Wengern mit ihrem Talent zu bereichern“, wünscht sich Musiker Wilfried Horn.