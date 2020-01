Herdecke. Warum überhaupt raus aus dem Weihnachtstrubel? Kabarettistin Tirzah Haase macht sich im Theater am Stiftsplatz in Herdecke so ihre Gedanken.

Theater in Herdecke: Freche Stories bei Silvesterlesung

Das Rednerpult auf der Bühne des Theaters am Stiftsplatz ist bedeckt mit rotem Samt, um die Mikrophone winden sich graziös die Luftschlangen und Girlanden, während Kabarettistin Tirzah Haase elegant die Bühne betritt und die Gäste persönlich begrüßt. „Oh Tannenbaum“, erfüllt die rauchige Stimme der Dortmunder Entertainerin den kleinen Vorstellungssaal.

Zum Verrücktwerden

Gemäß dem Motto „Nicht nur zu Weihnachten“ bündelt Allround-Entertainer Tirzah Haase, die nun bereits zum 3. Mal im Theater zu Gast ist, ihr gesamtes Talent in eine festtägliche Performance, bei der kein Auge trocken bleibt. Bei Kurt Tucholskys „Wo kommen die Löcher im Silvester-Käse her“ sind gleich acht Personen beteiligt – es fehlen sieben. So mimt Haase gleich alle acht Charaktere stimmlich und schauspielerisch in ihrer Performance der chaotischen Sippschaft.

Weiter geht es mit einem Querschnitt durch die Feiertage 2019 und die Zeit zuvor. Da wäre das Gedicht von Sauerkraut anstelle von Lametta oder das Paar in Vorbereitung für den Silvesterball, das es nicht erwarten kann sich pünktlich um Mitternacht gegenseitig zu erschießen, damit es sich im Alltag nicht länger auf die Nerven geht.

Besonderen Applaus bekam zudem die Darbietung einer 365-tägigen Tannenbaum-Therapie: Was tun, wenn Weihnachten einfach nicht enden soll? Der Meinung war zumindest die Tante der Sippschaft, die einen nicht enden wollenden Nervenzusammenbruch erlitt, den auch Neurologen und Psychiater nicht zu heilen vermochten.

Sekt an Silvester

Der Ausweg: 365 Tage im Jahr Weihnachten zu feiern. Eine große Herausforderung bestand hier in der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens. Woher kommen die günstigsten Tannenbäume im Hochsommer? Einzeln kaufen oder doch eher im Abo? Was, wenn die Edeltanne im Februar zu rieseln beginnt, da gilt es die Deko erneut zu ordern, um stets zwei Bäume gleichzeitig schmücken zu können. Und was ist mit der Familie? Schauspieler, Originale oder Wachsfiguren? Und welcher Pastor ist täglich verfügbar, um jeden Abend die Heiligabend-Predigt zu halten? Fragen über Fragen.

Zwischen den Darbietungen nimmt Haase stets direkten Kontakt zum Publikum auf: „Was gibt es denn bei Ihnen zu essen – damit ich weiß, wo ich später feiere…“ Die Zugabe „Wenn Organe reden könnten – was im Körper wirklich abgeht nach dem Mitternachtssekt an Silvester“ resultierte in tosendem Applaus.