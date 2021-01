Technik für Behinderte: ESV verabschiedet eine Pionier

Prof. Christian Bühler bei der Feier zum 25. Geburtstag des FTB in Volmarstein im Düsseldorfer Landtag.

Wetter Professor Christian Bühler hat das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung in Volmarstein rund 30 Jahre lang geprägt.

Rund 30 Jahre lang hat Prof. Christian Bühler das Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB) der Evangelischen Stiftung Volmarstein geleitet. Während dieser Zeit leistete er als Gründer des Instituts Pionierarbeit. „Das FTB hat sich zu einer über die Grenzen von NRW hinaus bekannten Ideenschmiede entwickelt“, würdigte Stiftungs-Vorstand Jürgen Dittrich das Wirken des Rehabilitationstechnologen, der die Stiftung zum Jahreswechsel verlassen hat. Die Arbeit des FTB wird nun im neu gebildeten Kompetenzzentrum Barrierefreiheit Volmarstein weitergeführt.

Wie lassen sich technische Hilfsmittel nutzen, um Menschen mit Behinderung im Alltag größtmögliche Teilhabe zu ermöglichen? Dieser Frage hat sich Christian Bühler als FTB-Leiter stets verschrieben. Seine Aufbauleistung begann, als die Stiftung noch „Orthopädische Anstalten Volmarstein“ hieß. „Ich war allein“, erinnert sich der Dortmunder an seinen ersten Tag Anfang 1991. Im Gebäude an der Grundschötteler Straße hatte er sich einen Schreibtisch und einen Stuhl selbst organisiert. Es gab ein Funkgerät, mit dem er Verbindung zur Pforte der Klinik Volmarstein aufnehmen konnte. Von dort wurde er ins Telefonnetz verbunden.

„Internationales und Lokales befruchtet sich gegenseitig“, so lautete immer Prof. Bühlers Credo. Er war davon überzeugt, dass beide Seiten ständig voneinander lernen können. Daher engagierte er sich regelmäßig auf beiden Ebenen. Und deshalb hat er bei seiner Arbeit immer Menschen mit Behinderung direkt einbezogen. Neben dem Kontakt zur Stiftung hielt er auch enge Verbindung zu Verbänden und Gruppen der Selbsthilfe vor Ort. Deren Vertreter sah er als Experten in eigener Sache.

International arbeitete der Experte Bühler im Auftrag der Bundesregierung für die Umsetzung des EU-Programms „Technologie und Behinderung“. Um morgens pünktlich an EU-Sitzungen in Brüssel teilzunehmen, fuhr er nachts mit dem Auto in Dortmund los. Wenn er rechtzeitig angekommen war, gönnte er sich im Wagen ein Nickerchen im Schlafsack.

Ein Ritterschlag fürs FTB

Auch stiftungsintern war das Wissen aus dem FTB gefragt: So wurde z.B. die Wohnberatung hinzugezogen, damit bei Neubauten eine barrierefreie Bauweise gewährleistet war; die Datenbank für Medizinprodukte der Stiftung wurde im FTB entwickelt; lange vor Corona wurde fürs Berufsbildungswerk und die Werkstatt für behinderte Menschen die App und digitale Lernplattform „miTAS“ entwickelt; das Büro für Leichte Sprache wurde aufgebaut; und in der Klinik Volmarstein kam früh ein System zur Handvermessung zum Einsatz.

Ein besonderes Datum war der 12. September 2016: An diesem Tag durfte das FTB im Plenum des NRW-Landtags sein 25-jähriges Bestehen feiern. „Das war ein Ritterschlag für das FTB“, meint Christian Bühler angesichts des besonderen Ortes

Welche Hilfen kann Technik künftig für Menschen mit Behinderung ermöglichen? „Niemand muss ausgeschlossen sein“, antwortet der langjährige FTB-Leiter auf diese Frage. Sensoren könnten helfen, menschliches Sehen und Hören zu unterstützen; eine automatische Übersetzung in Leichte Sprache und Gebärdensprache sei möglich; und sogar Rollstuhlfahrer könnten mit einem Stütz-Skelett, das sie außerhalb des Körpers tragen, wieder laufen.

Prof. Christian Bühler fungiert weiterhin als Pro-Dekan der TU Dortmund und lehrt im Fach Rehabilitationstechnologie. „Ich bin für die Zeit meines Dienstes in der Diakonie sehr dankbar. Der Stiftung bleibe ich verbunden“, betont er. Allerdings hofft er künftig auf ein wenig mehr Freizeit. Er ist beispielsweise passionierter Sänger in einem Dortmunder Kirchenchor. „Ich kann nicht nur klassisch“, sagt er schmunzelnd.