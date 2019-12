Wetter. Bei der Prämierung der drei schönsten weihnachtlich gestalteten Tannen in der Kaiserstraße zeigen Kinder erstmalig einen Sinn für Nachhaltigkeit.

Stadt zeichnet schönste Weihnachtsbäume der Innenstadt aus

Die Botschaft der Schüler der Klasse 5c der Schule am See an die Wetteraner fasst Schülerin Sophie kurz, knapp und klar zusammen: „Wir wollen die Menschen mit unseren Sprüchen erreichen und ihnen eine Freude machen.“ Gemeint hat sie damit die vielen kleinen Botschaften, die die Fünftklässler als Schmuck in ihren für die Stadt gestalteten Weihnachtsbaum gehängt haben. Quasi als Christbaumschmuck mit besonderer Botschaft. „Spende Zeit, ein Lächeln und Geld“ ist da zum Beispiel zu lesen, oder „Sei freundlich, sei lieb, hilf anderen“. Diese Idee hat auch den Verantwortlichen der seit sechs Jahren stattfindenden Aktion so gut gefallen, dass sie den Weihnachtsbaum der Klasse 5c nun neben dem der Kita Fröbelhaus und der Bergschule als „schönsten Weihnachtbaum in der Innenstadt“ mit einem 50-Euro-Gutschein prämiert haben.

Gutscheine über 50 Euro 14 Weihnachtsbäume wurden in diesem Jahr von Kitas und Schulen aus Alt-Wetter weihnachtlich geschmückt und in der Kaiserstraße aufgestellt. Bürgermeister Frank Hasenberg übergab nun gemeinsam mit Citymanager Martin Pricken die Gutscheine an die drei Gewinner-Gruppen. „Ich finde, ihr habt das alle richtig klasse gemacht“, lobte der erste Mann Wetters. Und fügte hinzu: „Ihr habt die Bäume so toll geschmückt, da freut man sich beim Gang durch die Stadt noch mehr auf Weihnachten.“ Dass die Kreativität der Kinder und Jugendlichen diesmal im Vergleich zu den Vorjahren erstmals eine besondere Tonalität hatte, hob Citymanager Martin Pricken hervor. „Ganz viele Gruppen haben sich mit dem Nachhaltigkeitsgedanken befasst. Sie haben beim Gestalten des Schmucks bewusst auf Materialien aus der Natur zurückgegriffen wie Zapfen oder Holzstücke und auf Plastik verzichtet.“ Engel und Schneemänner So wie die Schüler der Bergschule, die Baumstämme in runde Stücke geschnitten und anschließend mit weihnachtlichen Motiven bemalt haben. „Wir haben dafür Acrylstifte genommen, damit die Farbe auf dem Holz besser hält“, erklärt Schülerin Shreen. Und Freundin Larissa betont, dass besonders viele Schneemänner auf den Holzstücken zu sehen seien, „weil Schneemänner einfach zur Weihnachtszeit gehören und uns wichtig sind.“ Bei den Kindern der Kita Fröbelhaus waren dagegen Weihnachtsengel ganz hoch im Kurs. „Bei uns zu Hause haben wir rote Kugeln, aber die Engel an unserem Baum sind weiß“, erklärt der fünfjährige Luca Manuel und zeigt Richtung Kita-Weihnachtsbaum. „Wir sind gut im Basteln“, lacht die ebenfalls fünfjährige Amy, die kurz zuvor noch etwas schüchtern den Kopf schüttelte, weil Frank Hasenberg ihr den knallgrünen Gutschein geben wollte, da sie so eine schöne Jacke mit einem silbernen Horn eines Einhorns trage. Stattdessen hielt nun Luca Manuel den Umschlag sicher und fest in den Händen. Für das Geld möchte die Kita jede Menge Spielzeug für die Kleinen anschaffen. In Spielzeug sollen die 50 Euro ebenfalls für die Schüler der Bergschule investiert werden. Spende an Bedürftige Die Fünftklässler der Schule am See haben auch hierfür einen ganz eigenen Plan. Die Hälfte der Summe möchten die Schüler spenden und „damit armen Menschen helfen“, erläutert Schüler Joel. Die andere Hälfte wird in Lebensmittel investiert. „Am letzten Schultag wichteln wir und wollen danach gemeinsam etwas kochen“, erklärt Klassenkameradin Sarah. Der Bürgermeister zeigte sich vom Plan begeistert: „Das wird bestimmt lecker werden und schön, dass ihr die andere Hälfte spendet.“