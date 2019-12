Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Spenden auch online möglich

Den Endern liegt ihre Kirche am Herzen. Das hat eine Umfrage ergeben, die Gemeindeglieder durchgeführt haben. „Die Kirche ist für mich Lebensgeschichte“, sagt Hans Springorum. Regina Wittler sieht in der Dorfkirche einen Friedensort und eine Krafttankstelle. „Die Dorfkirche ist für mich ein kräftiger Orgelakkord: oh du fröhliche, Hände ergreifen und eine Träne im Knopfloch“, beschreibt Silke Matthée ihr Gefühl.

Bislang sind 33.037,11 Euro gespendet worden und durch Aktionen zusammengekommen.

Spendenkonto: Evangelische Kirchengemeinde Ende

IBAN: DE71450500010003051 281. Stichwort: Kirchendach, Onlinespende: www.ev-kirche-ende.de. Wer eine Spendenquittung braucht, muss beim Verwendungszweck seinen vollständigen Namen und Adresse angeben.