Soziale Medien: Beschwerde über Martinshorn in Wetter

In der Nacht zu Dienstag haben die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DLRG und Polizei nach einer vermeintlich in den Obergraben gestürzten Person gesucht. Die Feuerwehr rückte dazu mit Blaulicht und Martinshorn aus. Im Nachgang zum Einsatz wurde etwa in den Sozialen Medien im Internet Kritik daran geübt, dass die Fahrzeuge in der Nacht mit Martinshorn losfuhren. Die Redaktion sprach darüber mit dem Feuerwehrsprecher in Wetter.

„Ich habe von dem Post auf Facebook durch einen Kameraden erfahren“, erklärt Wetters Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki. „So eine Kritik ist für uns als Feuerwehr nichts Neues. Den Feuerwehren wird oft eine ,Blaulicht-Geilheit’ vorgeworfen“, meint er überspitzt. Aber: „Wir machen das nicht einfach so zum Spaß“, so Poblotzki weiter.

Sonderrechte sind Fahrschulthema

Eigentlich sollte jeder Autofahrer während seiner Führerscheinschulung schon einmal etwas vom Sonderrecht gehört haben, allerdings scheinen viele Menschen das dort vermittelte Wissen vergessen zu haben, oder die Lehrer sind nicht umfassend darauf eingegangen. Dabei ist in der Straßenverkehrsordnung genau geregelt, welche Einsatzkräfte wann und aus welchem Grund mit Signalhorn fahren müssen.

Für den Einsatz des Signalhorns, dem sogenannten Martinshorn, gilt, dass es nur verwendet werden darf, wenn höchste Eile geboten ist, um Menschenleben zu retten oder schweren gesundheitlichen Schaden abzuwenden, so wie es in der besagten Nacht zu Dienstag der Fall hätte sein können. Weiter soll es angeschaltet sein, um eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwenden, flüchtige Personen zu verfolgen oder bedeutende Sachwerte zu erhalten.

Um das besondere Wegerecht, das den Einsatzkräften in diesen Fällen zusteht, in Anspruch nehmen zu können, reicht es allerdings nicht aus, nur das Blaulicht einzuschalten. Im Gegenteil: Wenn der Fahrer eines Einsatzfahrzeuges bei einer Blaulichtfahrt auf das Martinshorn verzichtet, handelt er fahrlässig und kann im Falle eines Unfalls, auch wenn er ihn nicht selbst verschuldet hat, in Haftung genommen werden.

„Der Fahrer ist immer vollumfänglich für sein Fahrzeug haftbar“, erläutert Poblotzki. „Wir müssen jährlich eine Fahrerbelehrung mitmachen, sonst dürfen wir die Einsatzfahrzeuge gar nicht fahren, denn im Schadensfall müssen wir die Teilnehmerlisten bei der Staatsanwaltschaft vorlegen“, erklärt Poblotzki die rechtliche Seite für die Einsatzkräfte.

Und weiter: „Für uns im Auto ist es auch nicht immer angenehm, mit Martinshorn zu fahren, denn es ist auch für uns sehr laut.“

Direkte Antwort auf Kritik

Deshalb hat Poblotzki auch Verständnis für Menschen, die sich nachts aus dem Schlaf gerissen fühlen und anschließend Kritik am Lärm äußern. „Wir würden wahrscheinlich auch so reagieren, wenn wir nicht bei der Feuerwehr wären“, meint er. Daher hat er gemeinsam mit seinen Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr auch direkt auf die Kritik reagiert und auf Facebook geantwortet, mit einer gleichzeitigen Einladung zum Dienstabend in das Gerätehaus Alt-Wetter. Dort stünde nämlich das Thema Sonder- und Wegerechte auf dem Plan. Der Kritiker hat sich seinerseits für die Antwort bedankt und äußerte, dass er nun absolutes Verständnis dafür habe, insbesondere nachdem er nun weiß, dass der Einsatz des Signalhorns nicht willkürlich, sondern notwendiger Weise geschieht, weil die Fahrer sonst haftbar gemacht werden können. Die Feuerwehr will indes ihrerseits alles für eine bessere Aufklärung tun und auf der Internetseite zumindest die Erklärung für die nächtlichen Einsatzfahrten liefern.

Die Suche nach der Person in der Nacht zu Dienstag blieb erfolglos und wurde eingestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wetter hatte im vergangenen Jahr 334 Fahrten mit Sonderrechten und 26 Fahrten ohne Sonderrechte. Zwischen 6 und 22 Uhr rückte die Feuerwehr 284 Mal zu Sonderrechtsfahrten aus, zwischen 22 und 6 Uhr insgesamt 50 Mal im gesamten Stadtgebiet.