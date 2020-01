Seniorenkalender Wetter: Boule, Karneval und Tagesausflüge

Prall gefüllt mit vielen abwechslungsreichen Programmpunkten ist wieder der Veranstaltungskalender des Seniorenbüros bis einschließlich Juni dieses Jahres. Die Auflage für das erste Halbjahr 2020 wurde nun vom Seniorenbeauftragten der Stadt Wetter, Axel Fiedler, gemeinsam mit Alina Sandmann, Manfred Pilz, Elly Moormann und Heide Schmidt vorgestellt.

Und dies erwartet die Senioren der Stadt:

Januar

Die Stadtteilkümmerer sind als Ansprechpartner am Mittwoch, 29. Januar, um 16.30 Uhr im Café 1898 an der Bismarckstraße präsent.

Februar

Eine gemeinsame Sitzung des Seniorenbeirates und des Beirates für Menschen mit Behinderung steht am Dienstag, 4. Februar, um 17 Uhr im Bürgerhaus, Kaiserstraße 132, auf dem Programm. Eine Sitzung gibt es zudem am Dienstag, 21. Mai, um 17 Uhr.

Für alle karnevalesken Jecken sind zwei Karnevalsfeiern geplant – am Montag, 10. Februar, mit den Karnevalsfreunden Wetter ab 14 Uhr im Stadtsaal und am Mittwoch, 19. Februar, um 15 Uhr in der Katholischen Kirchengemeinde St. Liborius.

Viele hilfreiche Tipps und praktische Übungen rund um Smartphones und Tablets können sich die älteren Mitbürger am Dienstag,18. Februar, und Dienstag, 23. Juni, holen. Die Infotreffs finden jeweils um 15 Uhr im Labor- und Testzentrum des FTB, Im Hilingschen 15, statt. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 840 347 02335/oder per E-Mail an axel.fiedler@stadt-wetter.de erforderlich.

März

Ein Senioren-Skat-Turnier des Seniorenbüros lockt Skat-Begeisterte am Mittwoch, 4. März, um 14 Uhr ins Bürgerhaus, Kaiserstraße 132. Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Skat-Verbandes. Skat gespielt wird auch am Mittwoch, 6. Mai, ab 14 Uhr. Das Startgeld beträgt jeweils 7 Euro.

Ein Neurokinetik-Bewegungstraining der AWO-Wengern steht am Dienstag, 10. März, um 14.30 Uhr im Vereinsheim Wengern, Elbscheweg 14, auf dem Programm

Bingo und andere Spiele werden am Montag, 16. März, um 15 Uhr im WSG-Senioren-Café im Gemeindehaus der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Wetter, Bismarckstraße 46, gespielt.

„Ich bin dann mal weg“ heißt es am Mittwoch, 18. März bei den Senioren St. Liborius, Am Leiloh 9. Es steht der gleichnamige Film über den Pilgerweg von Hape Kerkeling auf dem Programm. Beginn ist um 15 Uhr. Weitere Infos gibt es unter 02335/70229.

Am Mittwoch, 18. März, wird die Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik (GGT) in Iserlohn besucht. Veranstalter ist der Sozialverband Vdk, Ortsverband Wetter. Die Abfahrt erfolgt um 10 Uhr. Vdk-Mitglieder zahlen 5 Euro, Nichtmitglieder 10 Euro. Informationen und Anmeldung gibt es unter 02335/71710 und 01575/1601514.

April

Ein Vortrag zur Vorsorge- und Betreuungsvollmacht veranstaltet der Vdk am Freitag, 3. April, um 15 Uhr im Vereinsheim Wengern, Elbscherweg, 14. Informationen und Anmeldung gibt es auch hier unter 02335/71710 und 01575/1601514.

Finger-Yoga-Übungen mit großer Wirkung heißt es am Mittwoch, 15. April, um 15 Uhr bei den Senioren St. Liborius, Am Leiloh 9. Informationen können erfragt werden unter 02335/70229.

Am Montag, 20. April, steht eine Tagesfahrt nach Venlo auf dem Programm. Anmeldungen sind möglich unter 02335/89960.

Zum offenen Boule-Spielen auf dem Harkortberg ist jeder herzlich eingeladen – immer mittwochs am 29. April, 27. Mai und 24. Juni jeweils um 17 Uhr auf der TGH-Boule-Bahn am Harkortberg.

Mai

Am Dienstag, 5. Mai, findet mit Musik und Tanz von 9.30 bis 11.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz wieder eine Veranstaltung zum internationalen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt.

Frühlingsmusik gibt es am Montag, 11. Mai, um 15 Uhr beim WSG-Senioren-Café.

Einer der Höhepunkte des Halbjahres ist der „Fröhliche Seniorennachmittag“ am Mittwoch, 13. Mai, bei Musik, Gesang, Kaffee und Kuchen ab 15 Uhr in der Elbschehalle in Wengern.

„Der Himmel lacht in Dir – Humorvolles, Witziges und Bemerkenswertes vorgelesen“ heißt es am Mittwoch, 20. Mai, um 15 Uhr in St. Liborius.

Juni

Auf eine Spargelfahrt können sich Interessierte am Freitag, 5. Juni, freuen. Infos und Anmeldung unter 02335/71710 und 01575/1601514.

Eine Bootsfahrt auf dem Harkortsee gibt es am Dienstag, 11. Juni. Die Abfahrt erfolgt um 14 Uhr ab dem Bootssteg, Anlegestelle Wetter. Infos und Anmeldung bei Elly Moormann unter 02335/3317.

Am Samstag, 20. Juni, geht es zu den Passionsspielen auf der Freilichtbühne Hallenberg. Informationen und Anmeldung unter 02335/70229.

Juli

Auf dem Harkortberg wird am TGH-Vereinheim am Freitag, 3. Juli, ab 17 Uhr gegrillt. Infos und Anmeldung bis zum 26. Juni unter 02335/2407.

Das Programm lässt sich auch auf der Homepage der Stadt Wetter unter www.stadt-wetter.de als PDF herunterladen.